Як працює смартфон Samsung Galaxy S10 5G: захоплююче відео

Невдовзі після презентації топової версії смартфона Samsung Galaxy S10 з 5G-модемом в мережі опублікували відеоролик, який розповідає про особливості новинки. Варто відзначити, що ролик випустила сама компанія-виробник.

Як повідомляє 4PDA, крім крупних планів зовнішнього вигляду ґаджета, Samsung підкреслила одну з фішок його основної камери і продемонструвала мультимедійні можливості мобільних мереж п'ятого покоління.

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Особливості смартфона. Дизайн лицьової панелі пристрою практично ідентичний іншим моделям флагманської лінійки. У правій верхній частині безрамкового екрану розташований овальний отвір для подвійної фронталки, а проріз для розмовного динаміка розташована біля верхньої кромки 6,7-дюймового дисплея.

Основна зовнішня відмінність Samsung Galaxy S10 5G від Galaxy S10 Plus Galaxy S10 – модуль основної камери, що складається з чотирьох сенсорів, включаючи 3D ToF-датчик для реалізації функції Video Live focus.

Як працює смартфон Samsung Galaxy S10 5G – дивіться відео

Відеоролик також продемонстрував роботу 5G-модему новинки при підключенні до мереж нового покоління. Зокрема, на екрані смартфона можна спостерігати пряму трансляцію бейсбольного матчу з панорамної камери, кут огляду якої регулюється користувачем в режимі реального часу.

Дата релізу. За наявною інформацією, Samsung Galaxy S10 5G дебютує в квітні на ринку Південної Кореї. Терміни глобального релізу наразі не повідомляються.

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