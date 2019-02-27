Як працює смартфон Samsung Galaxy S10 5G: захоплююче відео

584 Читать новость на русском
Як працює смартфон Samsung Galaxy S10 5G
Як працює смартфон Samsung Galaxy S10 5G / Фото з вільних джерел

Невдовзі після презентації топової версії смартфона Samsung Galaxy S10 з 5G-модемом в мережі опублікували відеоролик, який розповідає про особливості новинки. Варто відзначити, що ролик випустила сама компанія-виробник.

Як повідомляє 4PDA, крім крупних планів зовнішнього вигляду ґаджета, Samsung підкреслила одну з фішок його основної камери і продемонструвала мультимедійні можливості мобільних мереж п'ятого покоління.

Читайте також: Не вразив: смартфон Samsung Galaxy S10 протестували на продуктивність

Особливості смартфона. Дизайн лицьової панелі пристрою практично ідентичний іншим моделям флагманської лінійки. У правій верхній частині безрамкового екрану розташований овальний отвір для подвійної фронталки, а проріз для розмовного динаміка розташована біля верхньої кромки 6,7-дюймового дисплея.

Основна зовнішня відмінність Samsung Galaxy S10 5G від Galaxy S10 Plus Galaxy S10 – модуль основної камери, що складається з чотирьох сенсорів, включаючи 3D ToF-датчик для реалізації функції Video Live focus.

Як працює смартфон Samsung Galaxy S10 5G – дивіться відео

Відеоролик також продемонстрував роботу 5G-модему новинки при підключенні до мереж нового покоління. Зокрема, на екрані смартфона можна спостерігати пряму трансляцію бейсбольного матчу з панорамної камери, кут огляду якої регулюється користувачем в режимі реального часу.

Дата релізу. За наявною інформацією, Samsung Galaxy S10 5G дебютує в квітні на ринку Південної Кореї. Терміни глобального релізу наразі не повідомляються.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
З окупованого Донбасу до столиці евакуювали 12-річну дівчинку у важкому стані: відео
сьогодні
3059
Теги: Новини Техно 5G Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
26 лютого 21:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1174
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1265
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2699
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1121
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
714
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук