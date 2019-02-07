Як працює зворотна зарядка Samsung Galaxy S10 +: фото

Однією з найцікавіших функцій майбутнього флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 – це зворотна бездротова зарядка PowerShare, за принципом павербанку.

Так, німецьке видання Winfuture оприлюднило рендер зі смартфоном Samsung Galaxy S10 +, який заряджає бездротові навушники Galaxy Buds.

Наразі така функція вже є у флагманському смартфоні Mate 20 Pro.

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За чутками, бездротові навушники Galaxy Buds мають коштувати 150 доларів (4200 гривень). Ймовірно, їх теж представлять 20 лютого, разом із флагманом Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10 + заряджає навушники

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