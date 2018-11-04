Як працюють мобільні процесори: Samsung випустила цікаве відео

Компанія Samsung опублікувала відеоролик, в якому простою мовою пояснила, що саме відбувається всередині процесора смартфона. Ролик демонструє на прикладі «міні-роботів», як відбувається керування камерою, обробка зображень та передача даних.

Відповідне відео опублікували на YouTube.

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В сучасних процесорах Samsung Exynos виділяються окремі блоки функцій, підконтрольні одному «міні-роботу»: центральний обчислювальний блок – CPU, алгоритми штучного інтелекту, модем для підключення до мережі, графічний процесор та ігрова платформа «нового покоління», запис і відтворення відео, процесор сигналів зображення, який автоматично коригує налаштування камери.

Зазначимо, технології штучного інтелекту підтримуються в процесорах Exynos 9810 і Exynos 9610. Також в Exynos 9810 підтримується відео 4K UHD c глибиною кольору 10 біт.

Як працюють процесори Samsung Exynos – дивіться відео

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