Як презентація iPhone 11 вплинула на популярність минулорічних моделей

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Популярність iPhone Xs та Xr зросла після презентації нових смартфонів Apple
Популярність iPhone Xs та Xr зросла після презентації нових смартфонів Apple / unsplash

Перед стартом продажів нових iPhone аналітики вивчили як змінювався попит на минулорічні флагмани компанії Apple. Незважаючи на велику цікавість користувачів до нових моделей, покупці часто цікавляться минулорічними iPhone.

У вересні попит на смартфони Apple досяг піку на наступний день після презентації: з 9 по 11 вересня кількість переходів за пропозиціями iPhone зросла в 2,5 рази, повідомляє 4PDA.

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Ріст популярності минулорічних моделей. У 60% випадків цікавилися саме торішніми моделями iPhone Xs та iPhone Xr. Найпопулярнішим за запитами користувачів став iPhone Xs на 256 ГБ. На другому місці – iPhone Xr з 256 ГБ внутрішнього сховища, а на третьому – iPhone Xr з 128 ГБ.

Зниження ціни. З початку вересня ціни на торішні моделі iPhone суттєво не впали. Найбільше подешевшав iPhone Xs Max на 64 ГБ – середня ціна знизилася на 4% до 28 119 гривень. iPhone Xs Max з 256 ГБ та iPhone Xr з 64 ГБ подешевшали на 3%, а iPhone Xs з 256 ГБ – на 2%.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone 11 iPhone iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr
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