Як презентація iPhone 11 вплинула на популярність минулорічних моделей
Перед стартом продажів нових iPhone аналітики вивчили як змінювався попит на минулорічні флагмани компанії Apple. Незважаючи на велику цікавість користувачів до нових моделей, покупці часто цікавляться минулорічними iPhone.
У вересні попит на смартфони Apple досяг піку на наступний день після презентації: з 9 по 11 вересня кількість переходів за пропозиціями iPhone зросла в 2,5 рази, повідомляє 4PDA.
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Ріст популярності минулорічних моделей. У 60% випадків цікавилися саме торішніми моделями iPhone Xs та iPhone Xr. Найпопулярнішим за запитами користувачів став iPhone Xs на 256 ГБ. На другому місці – iPhone Xr з 256 ГБ внутрішнього сховища, а на третьому – iPhone Xr з 128 ГБ.
Зниження ціни. З початку вересня ціни на торішні моделі iPhone суттєво не впали. Найбільше подешевшав iPhone Xs Max на 64 ГБ – середня ціна знизилася на 4% до 28 119 гривень. iPhone Xs Max з 256 ГБ та iPhone Xr з 64 ГБ подешевшали на 3%, а iPhone Xs з 256 ГБ – на 2%.
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