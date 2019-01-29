Як почистити пральну машину самостійно: прості та ефективні поради

Найчастіше пральні машинки виходять з ладу через погану жорстку воду з водопроводу. Техно 24 пропонує вам кілька простих способів, як почистити машинку в домашніх умовах без хімічних засобів.

Пральна машинка-автомат – це один з тих побутових приладів, від яких ми б нізащо не відмовилися в повсякденному житті. Всього кілька натискань кнопок – і білизна чиста, свіжа і практично суха.

Звичайно, почистити пральну машинку можна за допомогою дорогих засобів, але підручні матеріали, які є в кожному будинку, можуть бути в рази ефективнішими. Тим більше, вони безпечні для здоров’я, в той час як хімічні засоби з магазину можуть згодом викликати алергію. Отже, що ж це за засоби?

1. Чистка пральної машини лимонною кислотою

Щоб очистити машинку лимонною кислотою, підготуйте шматочок м’якої тканини і лимонну кислоту. Дістаньте з машинки весь одяг і запустіть її в холостому режимі. У відділення для прального порошку насипте 100-200 грамів лимонної кислоти. За бажання можете зробити це прямо в барабан, ефект буде той самий.

На програмній панелі виберіть найтриваліший режим і виставите максимальну температуру. Як правило, вона становить близько 95° С. Коли Ви включите машинку, в злив поступово виводитимуться частинки накипу. Після закінчення прання перевірте гумові частини. За них може потрапляти накип, його потрібно акуратно прибрати. Витріть пральну машинку насухо.

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2. Чистка пральної машини оцтом

Щоб очистити пральну машинку від накипу, можна скористатися звичайним оцтом. Для цього:

1. Підготуйте дві склянки оцту.

2. Влийте оцет у відділення для порошку або прямо в барабан.

3. Запустіть холостий режим прання. Вибирайте максимально тривалий режим прання з високою температурою.

4. Через 10 хвилин зупиніть прання.

5. Через годину знову запустіть прання.

6. Після нього переведіть машину в режим швидкого прання або полоскання.

7. Наприкінці насухо витріть всі деталі м’якою ганчіркою.

3. Чистка пральної машини содою

Досить часто пральна машина піддається утворенню чорного грибка і цвілі. Як правило, це трапляється на гумових елементах. Від цього потрібно позбавлятися негайно. Можна скористатися хімічними засобами, пропонованими в магазині. Для цього краще придбати засіб, до складу якого входить хлор. Уважно вивчіть інструкцію, і, дотримуючись її, проведіть чистку. Можна вдатися і до народних засобів.

1. Змішайте один стакан води і один стакан соди.

2. Візьміть м’яку тканину.

3. Протріть всі елементи цим складом.

4. Промийте чистою водою і витріть чистою тканиною насухо.

Щоб прибрати цвіль з внутрішніх деталей і елементів, потрібно насипати півсклянки соди у відділення для порошку і запустити інтенсивний режим прання. По завершенню можна ще раз запустити машинку, але вже на режимі полоскання.

Чистка фільтра пральної машини

Фільтр – один з найважливіших елементів пральної машини, і його поломка може призвести до дорогого ремонту. Саме тому потрібно проводити його періодичну чистку. Як це зробити?

1. Підготуйте велику вологопоглинаючу ганчірку і постеліть її під машинкою.

2. Візьміть таз, який стане в нагоді для зливу води зі шлангу. Опустіть в нього шланг.

3. Знизу пральної машинки знайдіть спеціальний паз, де і знаходиться фільтр.

4. Відкрийте цю "коробочку".

5. Коли вода повністю витекла, зніміть фільтр круговими рухами проти годинникової стрілки.

6. Нехай вся вода вбереться в тканину.

7. Очистіть фільтр від усіх забруднень і встановіть його назад.

8. Очистіть пази.

Щоб запобігти накипу, існує кілька рекомендацій: використовуйте спеціальні пом’якшувачі води, встановіть картридж або фільтр для механічного очищення та періть за температури не вище 50° С.

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