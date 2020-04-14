Як самостійно зібрати ультрафіолетовий дезінфектор для засобів індивідуального захисту

Команда креативних інженерів Deeplocal зі США опублікувала інструкцію, як зробити в домашніх умовах простий та недорогий закритий ультрафіолетовий дезінфектор для засобів індивідуального захисту, гаджетів, ключів та інших невеликих предметів.

Дезінфектор YouVee можна зібрати за годину, витративши на покупку його елементів не більше 50 доларів, до того ж деякі його частини багато користувачів можуть знайти у себе в коморі або гаражі, що здешевить його збірку. Повна відеоінструкція збирання опублікована на порталі Makezine.

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Що потрібно

Всі частини дезінфектора YouVee можна замовити онлайн або купити їх аналоги практично в будь-якому будівельному магазині. Причому розмір ящика або коробки для інструментів, потужність і тип ультрафіолетової лампи можна змінювати за бажанням.

Елемени з яких складається дезінфектор YouVee:

переносна флуоресцентна лампа типу 6W fluorescent Bayco #FL-906NPDQ;

ультрафіолетова бактерицидна лампа типу UV-C bulb, 60V, 9W, 254nm wavelength Smartpond #52287;

пластиковий ящик для інструментів розміром не менше 46х31х28 см (ШхГхВ);

підставка для предметів, що підлягають дезінфекції;

подовжувач кабелю живлення;

алюмінієва стрічка типу та комплект стяжок і ізоляційної стрічки.



Основні частини дезінфектора YouVee (крім великого ящика для інструментів)



Рекомендовані інструменти для збирання дезинфектора YouVee

Основна частина роботи по збиранню ультрафіолетового дезінфектора – це акуратна заміна флуоресцентної лампи на бактерицидну лампу, а далі кріплення цього елемента в кришку ящика для інструментів.

Після ціього потрібно акуратно провести проводку електроживлення лампи, зафіксувати її стяжками, а всередині ящика проклеїти всю поверхню алюмінієвої стрічкою. Із зовнішнього боку ящика заклеїти всі отримані отвори після монтажу кабелів електроживлення.

Також в конструкцію дезінфектора додали захист для користувача – розмикач електроживлення при відкритті кришки.

Коротка відеоінструкція:

Важливі поради

Інженери з Deeplocal радять дезінфікувати в YouVee засоби індивідуального захисту й інші непористі предмети не менше тридцяти хвилин з кожного боку, акуратно їх перевертаючи і дістаючи після обробки. Розрахунки по дезінфекції предметів є на GitHub. Відповідно до вимірів за допомогою ультрафіолетового експометра, доза випромінювання в ньому через 20-30 хвилин досягає необхідних значень – 1 Дж/см2.

При використанні дезінфектора YouVee потрібно обов'язково дотримуватися необхідних заходів безпеки, щоб уникнути прямого впливу ультрафіолетового випромінювання, а також провітрювати приміщення, оскільки деякі типи бактерицидних ламп озонують повітря в процесі своєї роботи.

До того ж користувачам потрібно розуміти, що маски і респіратори починають втрачати свою ефективність після 10-20 циклів знезаражування. Тому обов'язково потрібно мати додатковий набір засобів особистої безпеки на час обробки, а також змінювати багаторазові їх варіанти на нові згідно з інструкцією.

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