Як штучний інтелект вимірюватиме рівень щастя

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Як штучний інтелект вимірюватиме рівень щастя
Як штучний інтелект вимірюватиме рівень щастя / 3dnews.ru

Технології штучного інтелекту часом знаходять вельми несподівані застосування. Наприклад, в Дубаї представили "розумні" камери, які будуть заміряти рівень щастя відвідувачів центрів обслуговування клієнтів управління по дорогах і транспорту Дубая (RTA).

Такі центри видають права на керування транспортними засобами, займають реєстрацією автомобілів і надають інші подібні послуги населенню. Дане управління, представляючи в минулий понеділок нову систему, відзначило, що вона буде покладатися на високоточні камери з технологією штучного інтелекту.

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Пристрої підключаються по Wi-Fi або Bluetooth і здатні знімати зі швидкістю 30 кадрів в секунду з відстані в 7 метрів. Відзначається, що представлена ​​технологія буде аналізувати вираз обличчя клієнтів до і після надання їм послуг центру.

В результаті система в реальному часі буде оцінювати рівень задоволеності клієнтів і миттєво сповіщати співробітників, якщо "індекс щастя" виявиться нижче певного рівня. В цьому випадку можна буде вживати необхідних дій для відновлення рівня задоволеності клієнтів.

Також зазначається, що система буде лише аналізувати емоції на обличчях користувачів, але не буде зберігати фотографії. Завдяки цьому не буде порушена конфіденційність клієнтів RTA, адже система буде працювати без їх відома, щоб уникнути спотворення одержуваних даних про емоції.

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Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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