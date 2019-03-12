Як смартфон Nokia 9 PureView виглядає зсередини: цікаві особливості новинки

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Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView / Digital Trends

Невдовзі після презентації смартфона Nokia 9 PureView один із екземплярів потрапив до рук популярного американського блогера Pwrdbykyank. Експерт перевірив новинку на придатність до ремонту та виявив кілька особливостей новинки від фінського виробника HMD Global.

Труднощі при розбиранні. Клас захисту IP 67 не тільки запобігає потраплянню рідини в корпус смартфона, але і ускладнює його розбирання. Щоб відокремити задню кришку Nokia 9 PureView, ентузіасту довелося ретельно прогріти її спеціальним феном і акуратно підчепити пластиковим інструментом. Це пов'язано з великою кількістю клею, який використали при складанні.

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Крім значного клейового шару, для доступу до начинки апарату автору ролика довелося відкрутити тринадцять гвинтів, що утримують пластиковий кожух, який прикриває основні компоненти смартфона. Після цього йому вдалося від'єднати котушку бездротової зарядки, приклеєну до корпусу АКБ і модуль основної камери з незвичайним компонуванням датчиків.

Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView погано розбирається через велику кількість клею

Nokia 9 PureView
Незвичайне компонування камер Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView
Ремонт Nokia 9 PureView може викликати труднощі

Система охолодження Nokia 9 PureView представлена ​​незнімною випаровувальною камерою, яка щільно прилягає до найбільш гарячим компонентів системної плати, включаючи 8-ядерної процесор Snapdragon 845.

Інші елементи, такі як модуль динаміка і порт зарядки, не викликали проблем при демонтажі. Дисплейний модуль з вбудованим сканером відбитків пальців ретельно приклеєний до рамки корпусу, і для його зняття також знадобиться "обробка" феном.

Процес розбирання Nokia 9 PureView – дивіться відео

Підводячи підсумки, блогер зазначив, що при необхідності більшість компонентів флагманського пристрою нескладно замінити, однак потрібно бути готовим витратити час і проявити терпіння при розбиранні через велику кількість клею.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
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