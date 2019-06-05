Як смартфон Redmi K20 Pro виглядає зсередини: відео
Незабаром після анонсу флагманського смартфона Redmi K20 Pro, який отримав висувну фронтальну камеру, в мережі опублікували ролик, який демонструє повний розбір пристрою. Автори відео розповіли про особливості конструкції смартфона та надійність висувного механізму селфі-модуля.
Система охолодження Redmi K20 Pro. Однією з особливостей апарату стала композитна система охолодження чіпсета з 8 шарів графіту, мідної фольги і теплопровідного гелю. Така конструкція підвищує ефективність відведення тепла від флагманського процесора Snapdragon 855.
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Інші особливості Redmi K20 Pro. Акумуляторний відсік новинки спроектований з урахуванням можливості заміни батареї з мінімальним ризиком її пошкодження при демонтажі.
У верхній частині корпусу розміщена звукова камера значного за мірками смартфонів обсягу – 0,9 кубічних сантиметри.
Як Redmi K20 Pro виглядає зсередини – дивіться відео
Захист Redmi K20 Pro. Незважаючи на відсутність сертифікації IP, лоток для SIM-карт захищений від попадання води і пилу силіконовим ущільнювачем. Гніздо USB Type-C також укомплектовано гумовою вставкою, а точки його кріплення до системної плати оброблені антикорозійним засобом.
Висувна камера Redmi K20 Pro. Розбирання механізму висувної камери продемонструвало систему його захисту від механічних впливів. Трьохосьовий гіроскоп в разі падіння повертає камеру в корпус за 100 мс, а пружинний пристрій пом'якшує вібрацію при ударі.
Аналогічним чином спрацьовує і датчик тиску, що прибирає модуль на вихідну позицію при натисканні.
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