Як смартфон впливає на сон людини: неочікувані результати дослідження

Із появою смартфонів багато користувачів не випускають з рук свої девайси протягом дня і до глибокої ночі. Науковці вже не раз проводили дослідження, які вказують на шкоду від синього світла екрану, а тепер їм вдалося остаточно розібратися як яскравість дисплею впливає на якість сну.

Деталі дослідження. Запалений на кілька секунд екран не може бути причиною безсоння. Різкий сплеск світла лише трохи ускладнює засипання, але не впливає на загальні циркадні ритми організму, повідомляє ресурс geek.com.

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Дослідження проводилося за допомогою вивчення поведінки мозку під час короткочасного впливу імпульсів світла.



Смартфони не впливають на якість сну людини

Результати дослідження оскаржують давнє твердження в тому, що будь-яка світлова інформація передається в супрахіазматичне ядро, розташоване в гіпоталамусі і відповідає за синхронізацію циклів сну і неспання людського організму. Цю ділянку мозку називають циркадним кардіостимулятором.



Циркадний ритм людини

"До широкого використання електрики вплив світла на організм людини був прогнозованим. Але світло стало дуже доступним. З'явилися смартфони з яскравими дисплеями і ми стали піддаватися впливу світла в невідповідний з біологічної точки зору час", – прокоментував дослідження доцент нейробіології Північно-Західного університету (США) Тіффані Шмідт.

Наше завдання – з'ясувати, як ці різні типи світлової інформації передаються в мозок,

– додав Шмідт.

Висновки. Відкриття вчених дає змогу зрозуміти, що нетривале використання смартфона в нічний час може викликати втому на наступний день, але ніяк не впливає на біологічний годинник людини.

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