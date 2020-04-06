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Як стати ІТ фахівцем: Мінцифри запускає новий освітній проєкт

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/ unsplash.com

Міністерство цифрової трансформації запускає новий проєкт, що має допомогти здобути ІТ-спеціальність, а також вирішити нестачу кадрів у цій сфері в Україні. Як пояснили в Міністерстві, наразі український ІТ-ринок потребує близько 40 тисяч нових фахівців.

Відповідний меморандум підписали Мінцифра, Державний центр зайнятості України, Асоціація "IT Ukraine", Комп'ютерна Школа Hillel, Комп'ютерна Академія ШАГ, Асоціація освітніх ініціатив ITEC та Академія навчання ІТ-ITEA.

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Наразі пілотний проєкт запустили лише у Києві. Він має допомогти людині визначити потенціал як ІТ-фахівця, а також обрати та здобути спеціальність.

Як це відбуватиметься

Спочатку користувачеві пропонують пройти тест Pathfinder. Він задає питання і на основі отриманої інформації, штучний інтелект підбирає професію із сфери IT (попередньо учасники проєкту зібрали інформацію, яких саме фахівців потребують українські ІТ-компанії). Після проходження тесту людина отримує на вибір кілька напрямків, у яких вона могла б розвиватися.

Тест Pathfinder можна пройти за посиланням.

Наступний етап – ще один тест, який визначає загальні здібності та потенціал кандидатів. Мета цього тестування - вибрати найкращих кандидатів.

Як відбуватиметься навчання

Користувачі, що успішно пройшли другий тест, матимуть змогу пройти навчання в ІТ-академіях, що беруть участь у проєкті. Навчання оплачує Державний центр зайнятості коштами.

Більше того, після закінчення навчання Мінцифри та Асоціація "IT Ukraine" обіцяє посприяти працевлаштуванню кандидатів у провідні ІТ-компанії. У разі, якщо пілотний проєкт буде вдалим, то вже з вересня цього року така схема навчання запрацює по всій країні.

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Теги: Техно IT-бізнес
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