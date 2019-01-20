Як створити марсіанський ґрунт в домашніх умовах: унікальне дослідження

Вчені із Флориди винайшли доступний спосіб створити аналог марсіанського ґрунту. Рецепт створили на основі хімічного аналізу справжнього ґрунту із Марсу.

Про це повідомляється в журналі Icarus.

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Щоб створити марсіанський ґрунт потрібні різні мінерали: піроксен, олівін, кварц, сульфат магнію, ангідрит, гематит і низка інших інгредієнтів.



Інгрідієнти для марсіанського ґрунту

Вчені відзначають, що якщо поекспериментувати, можна отримати аналоги ґрунтів не тільки Марса, але й інших планет. Вартість такого ґрунту, за словами дослідників, не перевищує 20 доларів.

Під час експедиції на Марс людям потрібна буде їжа і вода. Ми повинні перевірити всі можливі гіпотези, наприклад, чи можна там вирощувати їжу,

– зауважив професор фізики і керівник дослідження Ден Брітт.



Марсіанський ґрунт можна створити в домашніх умовах

Відзначимо, свій рецепт марсіанського ґрунту вчені розробили на основі хімічного аналізу справжнього ґрунту з Червоної планети.

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