Як створити марсіанський ґрунт в домашніх умовах: унікальне дослідження
Вчені із Флориди винайшли доступний спосіб створити аналог марсіанського ґрунту. Рецепт створили на основі хімічного аналізу справжнього ґрунту із Марсу.
Про це повідомляється в журналі Icarus.
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Щоб створити марсіанський ґрунт потрібні різні мінерали: піроксен, олівін, кварц, сульфат магнію, ангідрит, гематит і низка інших інгредієнтів.
Інгрідієнти для марсіанського ґрунту
Вчені відзначають, що якщо поекспериментувати, можна отримати аналоги ґрунтів не тільки Марса, але й інших планет. Вартість такого ґрунту, за словами дослідників, не перевищує 20 доларів.
Під час експедиції на Марс людям потрібна буде їжа і вода. Ми повинні перевірити всі можливі гіпотези, наприклад, чи можна там вирощувати їжу,
– зауважив професор фізики і керівник дослідження Ден Брітт.
Марсіанський ґрунт можна створити в домашніх умовах
Відзначимо, свій рецепт марсіанського ґрунту вчені розробили на основі хімічного аналізу справжнього ґрунту з Червоної планети.
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