Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним

Нещодавно український стартап Newoldstamp відібрали для програми відомого американського акселератора 500 Startups. Львівський проект вибрали із 2 тисяч інших стартапів. Ми поспілкувались із засновником стартапу Володимиром Заставним та розпитали його, що треба вміти і робити, щоб ідея привела до успіху.

Що відомо про Newoldstamp? Володимир Заставний заснував стартап Newoldstamp у 2015 році. Ідея проекту полягає у генерації email-підписів для бізнесу. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати ними у єдиній адмін-панелі. Є дві версії програми - розширена передбачає доступ до аналітики, банерних компаній тощо. Підписами Newoldstamp вже користуються працівники таких відомих компаній як Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle та інші.



Зараз частина команди разом із Заставним перебуває у Сан-Франциско, де протягом 4 місяців вони проходитимуть навчання, а також отримують фінансування для просування стартапу.

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Команда Newoldstamp

Як довго ви у США? У Сан-Франциско приїхали усі члени вашої команди?

На програму ми подались у березні. Протягом квітня відбулися відбіркові етапи. Вже у травні я прилетів у Сан-Франциско. Тут відбувались зустрічі та інтерв'ю. Також був тиждень інтенсивного навчання.

Наша команда складається із 12 працівників. Частина колег залишились у львівському офісі. На програму спочатку я прибув сам, бо решта членів команди ще отримали візу. Згодом до мене приєдналося ще троє моїх колег.

До речі, а чи складно отримати американську візу?

На жаль, дійсно є труднощі. Я отримав візу ще два роки тому, коли відвідув США в рамках схожого проекту. Отримував візу за запрошенням американської організації і тоді з десятирічною візою проблем не виникло. Минулого року наша керівник маркетингу теж їхала у США на конференцію і теж легко отримала візу.

Зараз двоє наших працівників спробували отримати візу по цій нові програмі, то її видали терміном до кінця вересня (до завершення програми). Це дещо дивно, адже зазвичай видають саме 10-річні візи. Я також планував на час програми забрати із собою дружину та доньку, однак вони візи так і не отримали. Тобто ситуація з візами є складною.

Зараз частина команди перебуває у Сан-Франциско

Трохи зачепимо тему політики. Чи відчуваєте ви вплив виборів на ведення проекту? І загалом чи має політика великий вплив на бізнес в Україні?

Я зі шкільної парти знаю, що економіка – це відображення політики. В Україні ці дві сфери особливо тісно пов'язані. Звичайно, від виборів дуже багато чого залежить – який вектор матиме країна, яким буде курс долара. Тож в Україні бізнес живе від виборів до виборів.

При цьому в нашій країні є сфера, яка розвивається так би мовити не "завдяки", а "всупереч" – це IT-сфера. Наразі вона практично не має державного впливу. Тож і вплив від виборів тут, мабуть, найменш помітний. Хоча ми вже маємо досвід, коли держава пробувала таки втрутитись у цю сферу.

Повернемось до теми стартапів. Розкажіть більше про ваш проект? Як з'явилася ідея?

В мене був досвід у сфері маркетингу. Я часто зіштовхувався із проблемою підписів, тож хотів створити брендовані підписи для керівництва і менеджерів. Робив це власноруч і це забирало багато часу. Адже потрібно було співпрацювати з дизайнерами, затверджувати проект з керівництвом. Після цього потрібно було допомогти із встановленням цього підпису для усіх працівників.

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Я був членом організації AIESEC, там була вимога, що її члени повинні мати брендований двомовний підпис. Тож цю ідею я вирішив перенести на компанію, в якій я працював.

Тоді і прийшло розуміння проблеми. Зазвичай такі підписи замовляють на спеціалізованих сайтах чи в дизайн-агенціях, або ж шукають розробників, щоб прописати цей підпис через код. Саме тоді і з'явилася ідея створити такий продукт.

Ми почали з того, що запустили просту версію продукту. Я не розробник, тож довелося залучити до роботи деяких друзів. Це забрало приблизно рік – від ідеї до запуску першої її версії. Головна мета полягала у тому, щоб визначити чи є попит на такий електронний підпис серед потенційних клієнтів.

Одна з перших версій Newoldstamp

На початку 2015 року ми запустили першу безкоштовну версію. Вже за перше півріччя існування ми зрозуміли, що зацікавленість є. Ми отримали багато замовлень від компаній. Тож вирішили запустити ще одну просунуту платну версію, в якій врахували побажання клієнтів – продукт випустили на початку 2016 року. Наші клієнти могли купувати пакет, залежно від кількості підписів.

Хто є вашими основними замовниками? Чи співпрацюєте з українськими компаніями?

В нас є багато користувачів в Україні, але це, в основному, це безкоштовна версія. Ми бачимо інтерес з боку компаній, але українці, здебільшого, не готові платити. І йдеться навіть не про вартість, чи про змогу самої компанії. Думаю, це проблема менталітету. Українці не готові платити за подібний сервіс, хоча закордоном це є нормою - послуги мають свою ціну. Сподіваюсь, ця ситуація, по троху, буде змінюватись і в нас.

Так виглядає найновіша версія продукту

Близько 30-40 % клієнтів у нас із США. Також маємо користувачів в з інших англомовних країн – з Австралії, Канади, Великобританії. Нещодавно ми запустили іспаномовну версію сайту, що дало змогу залучити багато користувачів з Латинської Америки.

Кажуть, що 90% стартапів провалюються. Чи погоджуєтесь зі твердженням? Якщо так, то чому так відбувається?

Це дійсно так. Я це можу стверджувати з власного досвіду перебування у Кремнієвій долині. Тут у кожного другого таксиста є свій стартап, який він пробує, чи колись пробував розвивати. Інвестори теж це розуміють і не зосереджуються на одному проекті – вони вкладають кошти паралельно у кілька ідей, сподіваючись, що хоч одна матиме успіх.

Через те, що ідей дуже багато і вони не перевірені, тому багато проектів закриваються на ранніх стадіях.

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Наш стартап розвивався не за класичною схемою. У більшості випадків засновник з ідеєю починає шукати інвесторів та залучати кошти для її реалізації. Ми цей етап пробували пройти самостійно, без залучення зовнішніх коштів. Ми розробили MVP (мінімально життєздатний продукт) - створили просту версію нашої ідеї, щоб перевірити, чи вона буде працювати. Це дало змогу вже заробляти, хоча б для того, щоб мати офіс та виплачувати зарплату працівникам. Тобто нашими інвестиціями були кошти наших клієнтів.

Є ще одна проблема для стартапів. Ідея може не знайти свого користувача. Вона може бути нецікавою чи неактуальною для великої кількості людей. Трапляються випадки, коли є хороша команда, вони створили продукт і залучили достатньо інвестицій, але ринок не сприймає цю ідею, або є інші кращі рішення. Є багато проектів, у які вклали мільйони доларів, але вони теж припиняють існування.

Один український аналітик стверджує, що нині на світовому ринку є багато інвестицій, але недостатньо свіжих ідей. Інвестори буквально "б'ються" за цікаві ідеї. Що гадаєте з цього приводу?

Навіть в Україні є достатньо людей, що володіють великим капіталом та можуть інвестувати. У США, зокрема, в Каліфорнії, більшість інвестицій зосередженні у проекти, пов'язані з новітніми технологіями. Ідей на американському ринку теж не бракує, але нині інвестори вже не хочуть вкладати гроші у просто ідею. Вони хочуть мати докази, що ідея спрацює, хочуть бачити команду та чути відгуки користувачів, які доводять, що продукт є цікавим.

У нашому випадку вже є готовий продукт, вже є клієнти, що приносять нам кошти. Тож нам значно простіше йти до інвестора та залучати інвестиції.

Все починається з ідеї

Що найважливіше для успішного стартапу – ідея, команда чи інвестиції?

Ці три поняття є взаємопов'язані. Залежно від напрямку діяльності вони мають різну вагу. Що важливіше? На кожному етапі розвитку стартапу ці поняття мають різну цінність. На мою думку, на першому місці є ідея. Вона має бути актуальною і вирішувати реальну проблему на ринку, яка зачепить велику кількість користувачів. У цьому випадку продукт буде розвиватися навіть без інвестицій.

На другому місці йде команда. У нашому випадку особливо важливою була команда. Адже була ідея і розуміння куди рухатись далі. Але хороших спеціалістів знайти було складно. У Львові дуже багато аутсорсингових компаній, які працюють трохи по іншому. Там дуже високі зарплати. А якщо ви продаєте продукт, а не робочу силу, і дохід надходить виключно від ваших клієнтів, тут конкурувати на ринку праці складно. Однак, якщо ідея хороша, то обов'язково знайдуться однодумці, які допоможуть із її втіленням – як і трапилось у нашому випадку.

Ну і інвестиції – це підтвердження, що ваш продукт дійсно має майбутнє. І це дає змогу стартапу розвиватись значно швидше. Ця акселераційна програма допомагає нам значно активніше розвиватись, залучати нових клієнтів. Також програма дає змогу краще зрозуміти свій ринок, а також як краще задовольнити потреби наших клієнтів.

Дайте тільки порад новачкам, які тільки мріють про запуск стартапу. З чого варто починати?

Перше – вірити в ідею та намагатись реалізувати її максимально швидко, щоб переконатись, що вона дійсно буде працювати.

По друге, засукати рукава і дуже багато працювати. Адже ми бачимо багато прикладів історій успіху, але ми не бачимо значний шмат айсберга. Це величезна і кропітка робота. Це багато недоспаних ночей і робота без вихидних.

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Третє – це мати довгострокове бачення. Не можна запустити проект і сподіватись, що вже завтра він стане дуже успішним. Навіть Uber чекав 10 років, щоб всі зрозуміли – це майбутнє для громадського перевезення. Тож будь-яка ідея і продукт має мати довгострокову стратегію. З часу моєї ідеї пройшло вже 5 років. І тільки зараз ми потрапили в акселератор, що дасть нам змогу рухатись значно швидше.