Як створити успішну компанію: секрети від засновника Alibaba Джека Ма
На Київському міжнародному економічному форумі, який розпочався в столиці України 8 листопада, найспішніший підприємець Китаю Джек Ма розповів українцям, як створити успішну компанію. Китаєць поділився власними секретами успіху створення однієї з найбільших компаній світу Alibaba.
Що відомо про Alibaba
Групу компаній Alibaba Group Джек Ма разом із групою своїх однодумців створив в 1999 році. Перший прибуток – 1 долар – компанія отримала лише в 2002 році. Справжній же успіх чекав компанію лише в 2014 році, коли китайській компанії вдалося привернути 25 мільйонів інвестицій.
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Детальніше про заснування, розвиток компанії Alibaba та самого Джека Ма ви можете дізнатися з нашого матеріалу.
Шлях до успіху та особисті поразки
Щоправда, протягом цього довгого періоду – від заснування до успіху – компанія зробила чимало помилок. Джек Ма зізнався, що спочатку він нічого не тямив ні в бугалтерії, ні в кадрових питання, ні в менеджерських стратегіях. Підприємець та його команда робили чимало помидлок, однак не здавалися та продовжували експерементувати.
Джек Ма – найуспішніший підприємець Китаю
Зокрема, Джек Ма розповів, про випадок, коли йому вдалося привернути 2 мільйони доларів інвестицій і він вирішив найняти на роботу одного із прлвідних спеціалістів із великої компанії. Щоправда таке рішення не виправдало себе, адже фахівець склав план, який передбачав залучення 30 мільйонів доларів інвестицій і на питання Джека Ма: "Що мені робити, коли в мене є лише 2 мільйони?", той відповів, що ніколи не складав плани з бюджетом менше, ніж 3 мільйони доларів.
Ця ситуація допомогла Джеку Ма зрозуміти, що не завжди спеціалісти ззовні компанії, каращі за його власних працівників.
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Секрети успіху у створенні компанії від Джека Ма
- "Хороша компанія" – це коли ви дбаєте про своїх працівників, ви дбаєте про своїх клієнтів, вас поважають не через те, що ви заможні. Ви повинні бути щасливими, ваші працівники повинні бути щасливими і це ключ до вашого розвитку. Багатство нічого не означає.
- Єдиний випадок, коли ви можете скласти руки – це велика поразка, якщо ви не здаєтеся – це лише помилка. А помилка – це найраще добриво для завтрашнього успіху.
- Коли ваша компанія лише маленький трактор, не намагайтеся кпити туди сперпотужний двигун від Boeing 747. Тому, що не проблема компанії Boeing, це ваша проблема.
- Не думайте, що хороші спеціалісти – круті тільки за межами вашої компанії. Хороші люди є всередині вашої компанії: вони у вас вірять, вони йдуть за вами. Ви маєте витрачати час, аби навчати їх, працювати з ними, розвиватися з ними разом, інвестувати в них.
- Якщо ви хочете перемагати, ви маєте розуміти, що ви не просто людина.
- Я був вчителем. Я нічого не знав про технології, про бухгалтерський облік тощо. Як вчитель я знав – найкращий спосіб знайти хороших учнів – знайти однодумців. Це мають бути розумні люди, навіть розумніші за вас. І ви повинні в них вірити. Протягом 20 років існування компанії я намагався бути хорошим вчителем на своєму посту. Я називаю себе CEO Chief Education Officer – головний освітній директор (це гра слів від Chief Executive Officer Головний виконавчий директор, – ред.).
- І ще одна порада – не наймайте одразу керівника. Якщо ви знаєте, що ця людина через 5 років стане класним босом – наймайте краще її.
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