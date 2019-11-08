Як створити успішну компанію: секрети від засновника Alibaba Джека Ма

На Київському міжнародному економічному форумі, який розпочався в столиці України 8 листопада, найспішніший підприємець Китаю Джек Ма розповів українцям, як створити успішну компанію. Китаєць поділився власними секретами успіху створення однієї з найбільших компаній світу Alibaba.

Що відомо про Alibaba

Групу компаній Alibaba Group Джек Ма разом із групою своїх однодумців створив в 1999 році. Перший прибуток – 1 долар – компанія отримала лише в 2002 році. Справжній же успіх чекав компанію лише в 2014 році, коли китайській компанії вдалося привернути 25 мільйонів інвестицій.

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Детальніше про заснування, розвиток компанії Alibaba та самого Джека Ма ви можете дізнатися з нашого матеріалу.

Шлях до успіху та особисті поразки

Щоправда, протягом цього довгого періоду – від заснування до успіху – компанія зробила чимало помилок. Джек Ма зізнався, що спочатку він нічого не тямив ні в бугалтерії, ні в кадрових питання, ні в менеджерських стратегіях. Підприємець та його команда робили чимало помидлок, однак не здавалися та продовжували експерементувати.



Джек Ма – найуспішніший підприємець Китаю

Зокрема, Джек Ма розповів, про випадок, коли йому вдалося привернути 2 мільйони доларів інвестицій і він вирішив найняти на роботу одного із прлвідних спеціалістів із великої компанії. Щоправда таке рішення не виправдало себе, адже фахівець склав план, який передбачав залучення 30 мільйонів доларів інвестицій і на питання Джека Ма: "Що мені робити, коли в мене є лише 2 мільйони?", той відповів, що ніколи не складав плани з бюджетом менше, ніж 3 мільйони доларів.

Ця ситуація допомогла Джеку Ма зрозуміти, що не завжди спеціалісти ззовні компанії, каращі за його власних працівників.

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Секрети успіху у створенні компанії від Джека Ма

"Хороша компанія" – це коли ви дбаєте про своїх працівників, ви дбаєте про своїх клієнтів, вас поважають не через те, що ви заможні. Ви повинні бути щасливими, ваші працівники повинні бути щасливими і це ключ до вашого розвитку. Багатство нічого не означає. Єдиний випадок, коли ви можете скласти руки – це велика поразка, якщо ви не здаєтеся – це лише помилка. А помилка – це найраще добриво для завтрашнього успіху. Коли ваша компанія лише маленький трактор, не намагайтеся кпити туди сперпотужний двигун від Boeing 747. Тому, що не проблема компанії Boeing, це ваша проблема. Не думайте, що хороші спеціалісти – круті тільки за межами вашої компанії. Хороші люди є всередині вашої компанії: вони у вас вірять, вони йдуть за вами. Ви маєте витрачати час, аби навчати їх, працювати з ними, розвиватися з ними разом, інвестувати в них. Якщо ви хочете перемагати, ви маєте розуміти, що ви не просто людина. Я був вчителем. Я нічого не знав про технології, про бухгалтерський облік тощо. Як вчитель я знав – найкращий спосіб знайти хороших учнів – знайти однодумців. Це мають бути розумні люди, навіть розумніші за вас. І ви повинні в них вірити. Протягом 20 років існування компанії я намагався бути хорошим вчителем на своєму посту. Я називаю себе CEO Chief Education Officer – головний освітній директор (це гра слів від Chief Executive Officer Головний виконавчий директор, – ред.). І ще одна порада – не наймайте одразу керівника. Якщо ви знаєте, що ця людина через 5 років стане класним босом – наймайте краще її.

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