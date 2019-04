Як створювали приставку Xbox One S All-Digital: кумедне відео

Компанія Microsoft нещодавно представила "бюджетну" ігрову консоль Xbox One S All-Digital Edition, в якої немає приводу для оптичних дисків. Тепер же в мережі опублікували відео про створення цієї системи.

Що показали у відео? Реклама виконана в гумористичному ключі, а опис до відео повідомляє: "натхненно реальною історією, з декількома трохи прикрашеними та місцями повністю підробленими сценами. Ви дізнаєтеся, як дизайнери Xbox One S All-Digital Edition зробили стрибок до повністю цифрової консолі Xbox".

Зміст не менше кумедний і розповідає про те, як дизайнери билися над поставленим завданням зробити Xbox One повністю цифровою, адже такого раніше не бувало (якщо не брати до уваги кіно, музики, книг).

Процес створення Xbox One S All-Digital Edition – дивіться відео

Намагаючись викинути всі компоненти консолі, вони дійшли висновку, що в такому стані система не дає змоги грати. На складному шляху вони втрачали людей (за грою в Halo), але все ж прийшли до геніального рішення: просто видалити оптичний привід.

Повністю цифрова Xbox – немов наша нова дитина. Якби дитина була схожа на робота, був з білого пластику і металу та працював на спеціалізованій однокристальній системі. Ну в іншому так – це немов наша нова дитина,

– йдеться у відео.

Особливості. Xbox One S All-Digital Edition, крім відсутності приводу, повністю відповідає звичайній Xbox One S: підтримує вивід в HDR, відтворення відео в 4K (для деяких служб), а також просторовий звук з технологіями Dolby Atmos і DTS: X. Консоль обладнана жорстким диском місткістю 1 ТБ і комплектується іграми Forza Horizon 3, Sea of ​​Thieves та Minecraft.

Дата виходу та ціна. У продаж приставка надійде 7 травня по ціні орієнтовно 5 999 гривень. Зауважимо звичайна Xbox One S на 1 ТБ обійдеться геймерам в 7 249 гривень.

