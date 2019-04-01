Як тобі таке Ілон Маск: українці запустили у космос Таврію

Українська компанія KosmosX запустила у космос ракету-носій Orel Yunyi. Корисним вантажем стала машина ЗАЗ-11055, більше відома як "Таврія Пікап".

Про це розповіли організатори.

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Що таке Orel Yunyi? Це ракета-носій багаторазового використання. Із 2014 року її розробляє українська компанія KosmosX. Обидві ступені ракети використовують рідкий кисень і гас XZ-1, що постачається НГВУ "Бориславнафтогаз", на двигунах розроблених KosmosX спільно з ZAZ.

Ракета Orel Yunyi

Цікавий факт, запуск ракети планували на 7 лютого 2018 року. Однак, запуск довелось перенести, щоб запобігти можливому зіткненню в космічному просторі з американською ракетою Falcon Heavy. Нагадаємо, 6 лютого 2018 року SpaceX, що належить Ілону Маску, запустила ракету, на борту якої перебував особистий електромобіль Маска – Tesla Roadster.

Запуск відбувся 1 квітня

За трансляцією польоту Таврії можете спостерігати за посиланням.

Насправді, ця інформація – це першоквітневий жарт. Поки що українські компанії не готові до подібних проривів.

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