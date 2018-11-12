Як тобі таке, Ілон Маск: Xiaomi випустила туалетний папір

Ми усі любимо китайську компанію Xiaomi за її хороші, при цьому дуже бюджетні продукти. І якщо раніше цей виробник асоціювався переважно із смартфонами, то зараз лінійка продукції, що випускають її заводи, значно ширша.

Про це пише wylsa.com.

Користувачі, напевне, чули про дуже теплу куртку від Xiaomi, дуже компактний диван від Xiaomi і навіть про їхній "розумний" унітаз. Але випуск туалетного паперу ... такого від компанії не чекав ніхто.

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Отож новий туалетний папір має назву Xiaomi Wuro Xiujia. Він складається із бамбукового волокна і є 4-шаровою.

Папір складається із 4 шарів

Звісно ніяких "розумних" особливостей папір немає.

У Китаї набір із 24 рулонів коштує 89 юанів (це 13 доларів або 360 гривень).

Набір рулонів коштує 13 доларів

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