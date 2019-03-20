"Як тобі таке?": Ілон Маск знайшов застосування популярному в Україні мему

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Ілон Маск
Ілон Маск / Getty Images

Американський підприємець та інженер Ілон Маск прокоментував замітку щодо фестивалю SXSW, який проходить в штаті Техас. Коментар в Twitter не привернув би значної уваги, проте Маск використав одну з картинок, яку йому прислали російськомовні користувачі мережі.

Що сталося? Відзначимо, в повідомленні щодо фестивалю йшлося, що відвідувачі заходу за чотири дні 650 тисяч разів вимовили слово "інновації". На це Ілон Маск відповів доволі чудернацькою картинкою.

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Такі фото набрали величезної популярності в Україні та Росії, адже за "дивними" винаходами слідував підпис: "Як тобі таке, Ілон Маск".

Відповідь Маска набрала більше п'яти тисяч ретвітів і 50 тисяч лайків.

Інші випадки. До слова, Маск оцінив меми про себе. Так, він поставив шість балів з десяти зображенню з кадрами з мультфільму "Мадагаскар", автори якого виділили частину слова "gascar" (автомобіль, що заправляється бензином) і зіставили зі знімками бізнесмена (чия компанія Tesla виробляє електромобілі).

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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