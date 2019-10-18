Як тренуються астронавти: українка, що побувала в космосі, поділилась враженнями

Нещодавно до України приїжджала астронавтка NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Вона стала першою астронавткою українського походження, яка побувала у відкритому космосі. Під час зустрічі з журналістом Техно 24 вона розповіла, як відбувалась підготовка до польоту у космос.

Гайдемарі пригадала, що тренування проходили під водою. При цьому українка мала великий досвід роботи дайверкою ВМС, тож ці навики їй пригодились.

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Однак, за її словами, тренування під водою відрізнялись від тих відчуттів, що були у космосі. Адже у воді астронавти перебувають у нейтральному стані, але є гравітація. Особливо це можна було помітити у роботі з обладнанням. До слова, під час місій Стефанишин-Пайпер допомагала споруджувати МКС, тож їй довелось багато працювати з інструментом.



Тренування астронавтів під водою

"Під водою, якщо ти відпустиш дрібний предмет, скажімо антену, як це було в мене під час тренувань перед другим польотом, вона почне повільно тонути, опустившись своєю важчою частиною донизу. Вона змінить положення, через гравітацію. У космосі ти відпускаєш антену і вона залишиться на своєму місці, у тому ж положенні. Тому на орбіті набагато легше виконувати такі роботи – не потрібно боротися з тиском води та гравітацією", – розповіла астронавтка.

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Також вона додала, що у водному середовищі набагато важче рухатися. Вода сильно сповільнює рухи. А от у космосі найменший дотик одразу переміщає астронавта.

"Коли ти ледь відштовхуєшся від чогось під водою, цього зазвичай недостатньо, щоб хоч якось змусити тебе рухатися, у космосі виконуючи ці ж рухи ти значно просуваєшся. Ти повинен зрозуміти, що будь-який найменший рух має суттєві наслідки", – пригадала Гайдемарі.

Хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер? Це американська астронавтка з українським корінням – батьки Гайдемарі зі Львівщини. З 1985 вона проходила військову службу у військово-морському флоті як офіцер-інженер. Перший політ у космос здійснила у 2006 році. Ще один політ відбувся у 2008 році. Головною метою цієї місії була підготовка Міжнародної космічної станції до постійної роботи на її борту екіпажу.

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