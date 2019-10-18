Як тренуються астронавти: українка, що побувала в космосі, поділилась враженнями

949 Читать новость на русском
Астронавтка NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Астронавтка NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер / i.ytimg.com

Нещодавно до України приїжджала астронавтка NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Вона стала першою астронавткою українського походження, яка побувала у відкритому космосі. Під час зустрічі з журналістом Техно 24 вона розповіла, як відбувалась підготовка до польоту у космос.

Гайдемарі пригадала, що тренування проходили під водою. При цьому українка мала великий досвід роботи дайверкою ВМС, тож ці навики їй пригодились.

Повне інтерв'ю з  Гайдемарі Стефанишин-Пайпер читайте за посиланням

Однак, за її словами, тренування під водою відрізнялись від тих відчуттів, що були у космосі. Адже у воді астронавти перебувають у нейтральному стані, але є гравітація. Особливо це можна було помітити у роботі з обладнанням. До слова, під час місій Стефанишин-Пайпер допомагала споруджувати МКС, тож їй довелось багато працювати з інструментом.

Тренування астронавтів під водою
Тренування астронавтів під водою

"Під водою, якщо ти відпустиш дрібний предмет, скажімо антену, як це було в мене під час тренувань перед другим польотом, вона почне повільно тонути, опустившись своєю важчою частиною донизу. Вона змінить положення, через гравітацію. У космосі ти відпускаєш антену і вона залишиться на своєму місці, у тому ж положенні. Тому на орбіті набагато легше виконувати такі роботи – не потрібно боротися з тиском води та гравітацією", – розповіла астронавтка.

Читайте також: Space Logistics планує збудувати в Україні космодром

Також вона додала, що у водному середовищі набагато важче рухатися. Вода сильно сповільнює рухи. А от у космосі найменший дотик одразу переміщає астронавта.

"Коли ти ледь відштовхуєшся від чогось під водою, цього зазвичай недостатньо, щоб хоч якось змусити тебе рухатися, у космосі виконуючи ці ж рухи ти значно просуваєшся. Ти повинен зрозуміти, що будь-який найменший рух має суттєві наслідки", – пригадала Гайдемарі.

Хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер? Це американська астронавтка з українським корінням – батьки Гайдемарі зі Львівщини. З 1985 вона проходила військову службу у військово-морському флоті як офіцер-інженер. Перший політ у космос здійснила у 2006 році. Ще один політ відбувся у 2008 році. Головною метою цієї місії була підготовка Міжнародної космічної станції до постійної роботи на її борту екіпажу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція
сьогодні
7584
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
17 жовтня 09:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 20281
Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
16 жовтня 21:30 Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 1011
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
16 жовтня 16:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 1640
Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
15 жовтня 18:18 Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
Ірина Полицька 927
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
14 жовтня 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2442
Новини
Більше новин
Залиште відгук