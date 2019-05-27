Як у фантастичному фільмі: IKEA розробила технологію, що сканує мозок покупців

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IKEA розробила технологію, що сканує мозок покупців
IKEA розробила технологію, що сканує мозок покупців / vc.ru

Нещодавно компанія IKEA випустила обмежену колекцію килимів Art Collection. Дизайн робіт створили відомі дизайнери, зокрема, арт-директор чоловічій лінії Louis Vuitton Вірджіл Абло, авангардист Крейг Грін та інші.

Як пише VC, вартість предметів з колекції становить близько півтисячі доларів.

Тож аби ексклюзивні роботи не потрапили до рук перекупників, IKEA спільно з брюссельським агентством Ogilvy Social Lab розробили сканер, що зчитує мозкові імпульси і серцебиття.

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Для чого це потрібно. Апарт під назвою art Scanner повинен на основі показників датчиків визначати, чи викликає той чи інший об'єкт "емоційне збудження" у потенційного покупця. Тобто людина, яка є щирою у своєму бажанні придбати товар і навряд чи викладе його на наступний день на eBay, то це зафіксує апарат.

Килими IKEA

Так виглядають килими IKEA

Як він працює. На практиці це виглядатиме таким чином: потенційний покупець одягає сканер і він оглядає килими. Якщо пристрій зафіксує, що у потенційного покупця виникає сильна реакція, то він може його купити. Якщо порушення було незначним, він не отримує право його купити.

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Теги: Новини Техно Техно IKEA Штучний інтелект
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