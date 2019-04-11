Як у фантастичному фільмі: ООН показала проект плавучого міста

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Плавуче місто Oceanix City: чим воно особливе
Плавуче місто Oceanix City: чим воно особливе / Businessinsider

Організація об'єднаних націй представила проект плавучого міста під назвою Oceanix City, який повинен вміти протистояти стихійним лихам: повеням, цунамі та ураганам.

Проект міста на 10 тисяч жителів розробив архітектор Б'ярке Інгельс, за планом, такі міста повинні вирішити проблему підйому рівня океанів, і зможе переселити людей із великих прибережних міст, яким загрожує затоплення, передає Business Insider.

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Шестикутники є однією з найбільш ефективних архітектурних форм – наче соти. Відповідно можна розраховувати на будівництво за допомогою меншої кількості матеріалів.

Oceanic City – автономне місто майбутнього
Oceanic City – автономне місто майбутнього

Адміністративна одиниця – це група з шести платформ. Шість таких груп створюють місто на 10 тисяч жителів. За словами авторів проекту – саме така кількість поселенців ідеальна, і дасть змогу досягти  "повної автономності", виробляючи свою енергію, прісну воду і тепло.

Автономія унікального міста

Доставка продовольства здійснюватиметеся по воді на човнах разом з людьми, або ж застосують більш сучасні технології – дрони.

Концепція автономності передбачає вирощування продовольства на місці. Під платформами можна зробити ферми з вирощування риби і морепродуктів, відходи від морських тварин і водоростей підходять для вдобрювання рослин, вирощуваних у гідропонічних установках. Вертикальні ферми не залежать від погоди і сезонів.

Концепція автономності передбачає вирощування продовольства на місці
Концепція автономності передбачає вирощування продовольства на місці

Є варіант використання системи "водоносних горизонтів" яка витягуватиме прісну воду із повітря, в доповнення до систем опріснення.

Прісна вода – не проблема

Тут не заплановано високих будівель, лише від чотирьох до семи поверхів для того, щоб максимально знизити центр мас, що необхідно для надання стабільності. Будинки побудують зі стійких і натуральних матеріалів, таких як деревина і бамбук. У разі необхідності, їх просто демонтувати, якщо майбутнє покоління захоче змінити концепцію.

Будинки побудують із бамбуку
Будинки побудують із бамбуку

Також тут збудують духовні і культурні центри, бібліотеки, а також школи та інші необхідні для міста заклади.

Проект активно займається пошуками інвесторів
Проект активно займається пошуками інвесторів

Справа за малим – знайти інвесторів, які захочуть вкласти мільярди в проект. Хоча, підвищення рівня світового океану і перспектива затоплення таких міст, як Лондон, Амстердам, Майямі, Нью-Йорк і Одеса – може істотно збільшити інвестиційну привабливість Oceanix City.

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Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
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