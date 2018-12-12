Як українці ставляться до штучного інтелекту – цікаві дані

Інститут Горшеніна спільно з групою компаній Everest провели дослідження серед українців та з’ясували їхнє ставлення до штучного інтелекту. В опитуванні взяли участь тисяча респондентів у віці від 16 до 65 років.

Про це пише видання AIN.UA.

Дослідження проводили по усій Україні, окрім анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

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В результаті, 84,4% респондентів чули коли-небудь термін "штучний інтелект". Три чверті опитаних кажуть, що відчувають вплив штучного інтелекту.

При цьому 80% респондентів вважають, що технології штучного інтелекту позитивно впливають на їхнє життя.

Також більше половини опитаних вважають, що штучний інтелект – це інструмент для розвитку людства. І лише п'ята частина респондентів бачать у ньому загрозу.

Серед позитивних наслідків розвитку штучного інтелекту українці говорять про такі:

Звільнення людей від складних, небезпечних і некваліфікованих робіт; Збільшення ефективності у всіх галузях виробництва; Запобігання хворіб, продовження людського життя.

Негативні наслідки ШІ:

Зниження фізичної та соціальної активності людей; Концентрація влади над людством в руках власника; Диктатура штучного інтелектує.

Близько 40% респондентів вважають, що штучний інтелект може бути корисний в розвитку держави: забезпечити чесні вибори, знизити рівень бюрократії та побороти корупцію.

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