Як українці ставляться до штучного інтелекту – цікаві дані

169 Читать новость на русском
Як українці ставляться до штучного інтелекту
Як українці ставляться до штучного інтелекту / thenextweb.com

Інститут Горшеніна спільно з групою компаній Everest провели дослідження серед українців та з’ясували їхнє ставлення до штучного інтелекту. В опитуванні взяли участь тисяча респондентів у віці від 16 до 65 років.

Про це пише видання AIN.UA.

Дослідження проводили по усій Україні, окрім анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Читайте також: У чотириногого робота SpotMini з'явилися руки: відео

В результаті, 84,4% респондентів чули коли-небудь термін "штучний інтелект". Три чверті опитаних кажуть, що відчувають вплив штучного інтелекту.

При цьому 80% респондентів вважають, що технології штучного інтелекту позитивно впливають на їхнє життя.

Також більше половини опитаних вважають, що штучний інтелект – це інструмент для розвитку людства. І лише п'ята частина респондентів бачать у ньому загрозу.

Серед позитивних наслідків розвитку штучного інтелекту українці говорять про такі:

  1. Звільнення людей від складних, небезпечних і некваліфікованих робіт;
  2. Збільшення ефективності у всіх галузях виробництва;
  3. Запобігання хворіб, продовження людського життя.

Негативні наслідки ШІ:

  1. Зниження фізичної та соціальної активності людей;
  2. Концентрація влади над людством в руках власника;
  3. Диктатура штучного інтелектує.

Близько 40% респондентів вважають, що штучний інтелект може бути корисний в розвитку держави: забезпечити чесні вибори, знизити рівень бюрократії та побороти корупцію.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фото
914
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
907
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
10 грудня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 4038
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
4974
Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
10 грудня 12:46 Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
2408
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 грудня 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
1477
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук