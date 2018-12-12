Як українці ставляться до штучного інтелекту – цікаві дані
Інститут Горшеніна спільно з групою компаній Everest провели дослідження серед українців та з’ясували їхнє ставлення до штучного інтелекту. В опитуванні взяли участь тисяча респондентів у віці від 16 до 65 років.
Про це пише видання AIN.UA.
Дослідження проводили по усій Україні, окрім анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.
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В результаті, 84,4% респондентів чули коли-небудь термін "штучний інтелект". Три чверті опитаних кажуть, що відчувають вплив штучного інтелекту.
При цьому 80% респондентів вважають, що технології штучного інтелекту позитивно впливають на їхнє життя.
Також більше половини опитаних вважають, що штучний інтелект – це інструмент для розвитку людства. І лише п'ята частина респондентів бачать у ньому загрозу.
Серед позитивних наслідків розвитку штучного інтелекту українці говорять про такі:
- Звільнення людей від складних, небезпечних і некваліфікованих робіт;
- Збільшення ефективності у всіх галузях виробництва;
- Запобігання хворіб, продовження людського життя.
Негативні наслідки ШІ:
- Зниження фізичної та соціальної активності людей;
- Концентрація влади над людством в руках власника;
- Диктатура штучного інтелектує.
Близько 40% респондентів вважають, що штучний інтелект може бути корисний в розвитку держави: забезпечити чесні вибори, знизити рівень бюрократії та побороти корупцію.
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