Як увімкнути у Facebook темний режим: інструкція

У месенджері Facebook з'явився темний режим — тобто, можна поміняти стандартний білий фон на чорний.

Аби змінити режим, потрібно будь-якого контакту в Messenger відправити смайлик у вигляді молодого місяця. Далі додаток покаже анімацію з цих смайлів і запропонує спробувати нічний режим.

Читайте також: Viber змінює правила: творцям чат-ботів доведеться платити

Після цього вмикати чи вимикати нічний режим в чаті можна буде з установки програми (клікнувши по фотографії користувача).

Для чого потрібний. Такий режим має переваги, зокрема, він комфортніший для очей, також він допоможе економити заряд батареї.

Як зробити у Facebook темний режим

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно