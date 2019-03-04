Як увімкнути у Facebook темний режим: інструкція

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Як увімкнути у Facebook темний режим
Як увімкнути у Facebook темний режим

У месенджері Facebook з'явився темний режим — тобто, можна поміняти стандартний білий фон на чорний.

Аби змінити режим, потрібно будь-якого контакту в Messenger відправити смайлик у вигляді молодого місяця. Далі додаток покаже анімацію з цих смайлів і запропонує спробувати нічний режим.

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Після цього вмикати чи вимикати нічний режим в чаті можна буде з установки програми (клікнувши по фотографії користувача).

Для чого потрібний. Такий режим має переваги, зокрема, він комфортніший для очей, також він допоможе економити заряд батареї.

Як зробити у Facebook темний режим

Як зробити у Facebook темний режим

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Теги: Новини Техно Техно Facebook Інтернет
Джерело: 24 Канал
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