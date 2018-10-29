Як в Україні зробити свій стартап успішним

Рівень українських стартапів зростає і зараз чимало проектів наших співвітчизників можуть конкурувати на міжнародному рівні. З чого ж варто починати, що створити успішний стартап.

Про це розповіла операційна директорка SaaS Batch одного з найбільших B2B акселераторів Європи Startup Wise Guys Олександра Балкова в інтерв’ю 24 каналу.

За її словами, важливіше знайти аудиторію для свого продукту, аніж інвестиції. Адже саме клієнт є найкращим двигуном бізнесу.

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"Я щиро вірю, що будь-яка людина, яка створила стартап, може стати успішною взагалі без будь-якої зовнішньої інвестиційної допомоги (йдеться про інвестиції – ред)", – додала Балкова.

Вона також радить для початку вивчити ринок і сформувати команду. Засновник стартапу має вміти самостійно продавати свій продукт.

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"Успішний стартап – це коли тебе вже не сприймають як стартап. По суті – ти будуєш бізнес. Коли будуєш його продумано, ти набагато сильніший без інвестицій, ніж з ними…Якщо потрібні інвестиції, щоб щось в проекті запустити, то цей проект вже трошки слабший за той, де все може запуститися і без них", – вважає Балкова.

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