Як Viber захищає дані користувачів – пояснення директора з продажів месенджера

На тлі скандалів із витоком даних користувачів у Facebook та WhatsApp, питання про захист інформації в інтернеті дуже на часі. Тож ми запитали директора з продажів Rakuten Viber у Центральній і Східній Європі Костянтина Костандінова, наскільки месенджер гарантує захист даних своїх користувачів.

Як пояснив Костандінов, Viber використовує наскрізне шифрування, тобто всі дані, якими обмінюються користувачі, є закритими. Також він додав, що компанія співпрацює з понад 30 банками, що теж підтверджує надійність захисту даних.

Читайте також: Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера

"Через додаток часто відбуваються банківські транзакції. Це вказує на те, що дані у додатку дійсно захищені. Для подібних послуг банки вимагають дуже високий рівень захисту, і Viber відповідає всім цим вимогам", – додав менеджер з продажів.

Він також додав, що компанії було б вигідно отримувати дані користувачів, але Viber цього ніколи не практикуватиме.

Я іноді жартую, що мені, як представнику відділу продажів, іноді хотілося б знати, про що спілкуються користувачі (прим. ред. – посміхається). Але, звичайно, я не можу задовольнити свою цікавість навіть при великому бажанні, тому що компанія дотримується суворої політики конфіденційності,

– каже Костандінов.

Що таке технологія наскрізного шифрування? Це шифрування, під час якого усі повідомлення кодуються, а ключі дешифрування повідомлень є тільки у відправника і одержувача. Тож ніхто інший не може отримати доступ до комунікації користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно