Як обрати духову шафу на кухню: прості поради

Щоб тішити себе і близьких смачними вечерями та обідами, одного лише таланту кухаря замало. Знадобиться ще хороша кухонна техніка, – підібрана зі знанням справи.

Духова шафа – надзвичайно важливий елемент. Саме в ній народжуються справжні кулінарні шедеври. Тож до вибору треба підійти уважно. Тим паче, що варіантів ринок пропонує нам дуже багато.

Критерії вибору духової шафи:

► тип нагріву

► розмір та внутрішній об’єм

► кількість функцій

► дизайн та матеріали

► енергозбереження

► додаткові функції

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Функціональність, практичність та дизайн – ось головні критерії при виборі духовки. Щодо останнього – ніхто, мабуть, не буде сперечатись, що найбільш вдалим варіантом є техніка, яка вмонтовується в кухонні меблі, і може бути розміщена окремо від варильної поверхні.

Окрім функціональності, важливо, щоб духова шафа стильно і гармонійно вписалась у будь-який інтер’єр.

Також потрібно звернути увагу на вид духовки за типом обігріву. Їх є два:

► газові

► електричні

Проте для більшості українських споживачів це вже давно не питання, адже багато хто розуміє, що електричні духовки більш практичні і популярніші за газові.

Зі сотні духовок, які продаються на ринку, лише дві – газові. Електричні виграють за багатьма параметрами: усестороннє нагрівання – знизу, зверху, збоку, а під час приготування навіть ззаду. Така духовка швидше нагрівається і довше утримує температуру на належному рівні. Виставляти і регулювати терморежими можна набагато точніше. А кількість функцій може варіюватися від 4-х (у найпростіших моделях) і аж до 18-ти. А то й більше.

Але, як показує практика, використовують, зазвичай, максимум 8-10 режимів. Усіма 20-ма режимами вдома на кухні користуються дуже рідко. Це питання актуальне для кулінарів високого рівня.

Також духовки відрізняють ще своїм об'ємом:

► 57 л – стандартні

► 45 л – компактні

► 73 л – об’ємні

Якщо ви любите готувати кілька страв одночасно, то з цим чудово впораються об’ємні духові шафи, адже для них це не проблема. В асортименті українського виробника Pyramida представлено їх великий вибір.

Духовки XXL на 73 літри ідеально підійдуть для великої родини або ж для особливо гостинних господарів, які часто збирають друзів за одним столом.

Сучасні духовки – це не лише про красу і функції, це ще й про безпеку і енергоощадність.

У духовках від виробника Pyramida під час приготування скло зовні нагрівається не більше, ніж на 50 градусів. Завдяки скловолоконному ущільнювачу Fiberglass та потрійному склу T-eff з тепловідбивним покриттям, – усе тепло утримується в середині духовки. І навіть після вимкнення, це тепло буде використане для того, щоб довести страву до готовності.

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Ще один важливий критерій при виборі духовки – типи напрямних. Вони бувають:

► телескопічні

► знімні

► рельєфні

Завжди є великий ризик обпекти собі пальці та руки. Щоб цього уникнути, варто звернути увагу на ось телескопічні напрямні. Вони висуваються назовні наче шухляда.

Зсередини духова шафа покрита антипригарною емаллю . За нею легко доглядати, адже хто хоч раз вимивав духовку після приготування їжі, знає наскільки це важливо.

Також зручно, коли на внутрішньому склі дверцят нанесені інтуїтивно зрозумілі піктограми з підказками режиму, температури і рівня, на якому страва досягне кращого результату.

При виборі духовки також варто звертати увагу й на додаткову комплектацію:

► термощуп

► рожен

► ручка-рогач

► деко

► металева решітка



У комплекті до духовки покупець духових шаф від виробника Pyramida отримає ще купу корисного додаткового знаряддя.

Купуючи духовку, звертайте увагу на гарантію та умови обслуговування. Адже ніякий "на всі руки майстер з сусіднього під’їзду" не впорається краще за професіонала з офіційного сервісу. А тим більше, якщо цей сервіс пропонує Pyramida – бренд №1 серед українських виробників кухонної техніки.