Як обрати ноутбук для роботи: наші поради

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Як правильно вибрати ноутбук для роботи - який ноутбук краще
Як обрати ноутбук для роботи / Техно 24

Періодично перед кожним з нас постає питання купівлі нового ноутбука. З його допомогою можна і розважатись, і працювати. А от який саме ноутбук обрати, скільки він коштує і в яких випадках краще переплатити - читайте далі.

Умовно ноутбуки для роботи можна поділити на підтипи:

  • Для нескладних завдань (робота з поштою, офісними програмами та серфінг в мережі)
  • Для частих поїздок (невеликий та легкий)
  • З хорошою автономністю (для довгих подорожей)

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Ноутбук для нескладних завдань

Бувають випадки, коли ноутбук просто таки необхідно носити з собою щодня. Щоб бути завжди на зв'язку і у будь-який момент підключитись до робочого середовища. Якщо це про вас, то великий і важкий гаджет тут точно не підійде – постійне носіння декількох кілограмів заліза краще залишити для тренажерного залу. Краще звернути увагу на легкий та компактний ноутбук, що запросто поміститься у вашу сумку та не завдаватиме зайвих незручностей через свою вагу та габарити.

Отже, вам потрібен ноутбук з такими параметрами:

  • Об'єм оперативної пам'яті – не менше 4 ГБ
  • Двохядерний процесор з тактовою частотою до 2,5 ГГц
  • З HD веб-камерою, якщо звичайно вона вам необхідна.

За допомогою такого ноутбуку можна переглядати відео, займатись веб-серфінгом, влаштовувати відеоконференції з колегами і звісно ж без проблем працювати з офісним програмним забезпеченням.

Зверніть увагу на такі моделі:

Lenovo V130-15 – якщо вам потрібна велика діагональ екрану 15,6", 4 ГБ оперативної пам'яті, двохядерний Intel Celeron N4000 (1.1 – 2.6 ГГц) та HD веб-камера.

Acer Swift 1 SF114-32 – малюк на Лінуксі – 14" екран, RAM 4 ГБ і також двохядерний Intel Celeron N4000 (1.1 – 2.6 ГГц) та HD веб-камера.

Порівняння цін на ноутбуки для нескладних завдань

 

Для частих поїздок

Перед вибором ноутбука, який буде супроводжувати вас у частих відрядженнях, варто розглянути його найважливіші характеристики:

  • Невелика вага і товщина, що дозволить комфортно працювати у транспорті чи кафе
  • Оптимальний розмір екрану 12-13,3”
  • Жорсткий диск 120-160 ГБ для роботи тільки з документами, до 500 ГБ, якщо ще працюєте з графікою
  • 4 ГБ оперативної пам'яті вистачить для навчання і роботи, але, зважаючи на специфіку роботи і наявний бюджет, краще обрати 8 ГБ.

І маленький, і тонкий, багато пам'яті… Здавалося б, що може піти не так? Єдиний мінус – ціна. Бюджетні варіанти таких ноутбуків фактично не представлені на ринку.

HP ProBook 430 G5 – 13.3" (1920х1080) Full HD екран, 8 ГБ оперативки, 1,5 кг вага, 128 ГБ SSD.

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3″ аналог попереднього, але зі 256 ГБ.

Асортимент ноутбуків для частих поїздок

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Для довгих подорожей

Якщо ви цілий день у роз'їздах або літаєте у відрядження, то варто зупинити свій вибір на ноутбуках з великою ємністю акумулятора. Тож вам потрібен гаджет, характеристики якого підпадають під цей список:

  • Акумулятор, що розрахований мінімум на 6 годин автономної роботи
  • Енергоефективний процесор
  • SSD, який витрачає менше енергії, ніж жорсткий диск
  • Екран 14 дюймів, що буде зручним для роботи і не вплине на збільшення розмірів та ваги
  • Інтегрована або дискретна відеокарта, що теж витрачає менше ресурсів

Lenovo IdeaPad 330S-14IKB – екран 14 дюймів, чотирьохядерний процесор Intel Core i5, графічний адаптер інтегрований Intel UHD Graphics 620, 256 ГБ SSD. Батарея підтримує швидку зарядку, одного заряду вистачає на 7 годин.

Acer Swift 3 SF314-54 – автономність аж 12 годин! Двохядерний процесор Intel Core i3-8130U, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ SSD.

Ноутбуки для довгих подорожей

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Обираючи хороший ноутбук варто зважати на різні параметри, аналізувати усі доступні пропозиції на ринку і визначати які параметри необхідні. Це дозволить успішно обрати ноутбук, який буде працювати на 100% і задовільнить ваші потреби.

Можливо, доведеться пожертвувати діагоналлю заради автономності, а можна пошукати ноутбук, який сумістить усе необхідне в собі, але коштувати він буде значно дорожче.

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Автор: Олег Тичинський
Теги: Техно Новини Техно HP Xiaomi Acer Lenovo Ґаджети
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