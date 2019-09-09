Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу

Сьогодні важко уявити будинок без пральної машинки, яка й час економить, і ресурси споживає розумно. Зараз на ринку є величезний спектр моделей на будь-який смак і бюджет.

Ми зібрали для вас ключові правила при виборі пральної машини, аби придбати хорошу техніку за розумною ціною.

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Габарити

Розрізняють повногабаритні та малогабаритні пральні машини. Повногабаритні пральні машини мають такі розміри: висота 80 см, ширина 60 см, глибина 50см. Загрузка до 9 кг підійде для тих, хто не любить прати часто чи для великої родини. Натомість у малогабаритній можна прати до п’яти кілограм одягу. У Siemens є вузька пральна машина із завантаженням 6.5 кг для тих, у кого мало місце для неї, але багато перуть.



Як обрати пральну машину



Крім цього, важливо знайти баланс між завантаженням пральної машинки та її розмірами.

Максимальне завантаження

Після вибору габаритів машини звертаємо увагу на тип завантаження. Існують пральні машини з наступним типом завантаження: горизонтальним (фронтальним) і вертикальним.

Моделі з вертикальним завантаженням часто вибирають у тому випадку, якщо у ванній кімнаті місця для повноцінної великої пралки не вистачає, адже вони, як правило, компактніші в порівнянні з фронтальним завантаженням.

Натомість "фронталки" універсальніші в плані розміщення, особливо якщо ви не надто обмежені в просторі. Ще одним плюсом таких машинок, про який рідко згадують, є те, що верхню панель можна використовувати як додаткову поверхню для зберігання пральних порошків або ванного приладдя.

Крім цього, на пральну машину з фронтальним завантаженням можна встановити сушильну машину, щоб заощадити місце поруч.



Як правильно обрати пралку

Пральна техніка для дому середнього розміру – ідеальне рішення, коли потрібно часто користуватися машиною, для встановлення обладнання трохи вільного місця, а партії брудної білизни невеликі. Такі моделі, як правило, мають місткість від 5 до 7 кг.

Заощадження енергії

При виборі пральної машини, також особливо звертайте увагу на те, скільки електроенергії витрачатиме ваша пральна машинка, аби не платити захмарні кошти за енергопостачання. Наприклад, в Siemens є пральні машинки класу енергоспоживання A+++ -30%. Такі машинки споживають на 30 % менше за граничні показники класу А+++.

Функціонал

Корисна функція сучасних пральних машин — це система захисту від протікання aquaStop, коли подача води відключається у разі виявлення витоку.

Також варто звернути увагу на моделі, які автоматично відключаються, якщо в крані немає води, а також на пральні машинки, в яких температура і віджимання встановлюються окремими перемикачами.

Ще одна цікава функція сучасних пралок – нова технологія i-Dos, система автоматичного дозування прального порошку, яка значно спрощує життя і економить ваші гроші. Як і режим тихого прання. Наприклад, у пральних машинках Siemens стоїть двигун нового покоління iQdrive. Він не лише працює безшумно, але й досить економний та довговічний.

Вартими уваги є й пралки з технологією varioPerfectTM – вона економить до 65% часу чи заощаджує до 50% електроенергії з незмінно найкращим результатом прання. speedPerfect автоматично визначає, на чому можна заощадити час. Завдяки інтелектуальним сенсорам прилад встановлює об'єм, завантаження і вид текстилю, адаптуючи час циклу прання відповідно до отриманих даних. Окрім цього, для швидшого активування ефекту прального засобу на певний проміжок часу застосовується дещо вища температура.

Ще одна революційна технологія, яка може усунути неприємний запах з одягу без прання – sensoFresh. Вона доступна, зокрема, в пральних машинах Siemens, і допоможе освіжити практично будь-який вид текстилю, навіть делікатні тканини.