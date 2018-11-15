Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором

Нещодавно мережа магазинів техніки MOYO оприлюднила статистику, яка доводить, що у 2018 році українці купили вдвічі менше iPhone. І будьмо відверті, інтерес спав не тому, що ця продукція погана, а тому, що більшість просто не має на неї грошей. Альтернативою є вживані iPhone.

Видання keddr.com підготувало поради для тих, хто хоче придбати б\у iPhone, та купити справді хороший продукт.

Через наповнення ринку "відновленими" iPhone прямо з китайських підвалів, знайти хороший телефон дуже складно. Так, часто можна натрапити на iPhone, зібраний з найдешевших. А часто і підроблених комплектуючих.

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Обираємо потрібну модель

Спочатку визначаємось із вибором. Нині варто розглядати iPhone не старші 6S, адже усі решта вже дуже застарілі. Далі звертаємо увагу на опис. Добре було б отримати з телефоном гарантію, чек і пару чохлів було б непогано.

Не ігноруйте дату реєстрації користувача на сервісі оголошень, адже зараз популярне "кидалово" з акаунтами-одноденками. Вони все як під копірку: місяць-два на барахолці, немає прив'язки до соцмереж, а вказаний номер зі стовідсотковою ймовірністю буде відключений після покупки, і ви вже нічого нікому не доведете. Так що краще знайти людину, яка хоча б кілька років користується сервісом з продажу.

Коли ви обрали бажану модель, то запропонуйте продавцеві занести телефон в сервіс для перевірки за ваш рахунок. Навіть якщо ви не плануєте цього робити, але таким чином ви можете дізнатись про реальний стан пристрою по реакції продавця.

Якщо ви таки плануєте провести діагностику (що було б непогано) – звертайтеся у великий відомий сервісний центр, а не в підсобну контору. Також попросіть продавця оновити телефон до останньої версії iOS.

Що врахувати при зустрічі

Наступний крок – домовтеся про зустріч в людному місці з інтернетом і розетками. Бажано спокійне кафе з хорошим світлом. Бажано, щоб на зустріч прийшов саме власник телефону, а не чоловік\дружина\сват, адже це, знову-таки, пахне "розводом".

Під час огляду не кидайтеся відразу на телефон, а зверніть увагу на комплектацію. Почати можна навіть з коробки. Всі наклейки повинні бути рівно приклеєні, шрифти акуратними і не змазаними, а IMEI збігатися з IMEI телефону.

Бажано, щоб в комплекті був Lightning, блок зарядки, перехідник на 3,5mm і навушники. Всі проводи повинні бути приємні на дотик, а той же коннектор Lightning – це єдина металева частина і акуратно впресовані контакти.

Звертайте увагу навіть на коробку

Далі дивимося на зарядку, так само перевіряючи акуратність зборки і друку шрифтів. Все повинно бути ідеально. До слова, такий квадратний блок йде тільки з прямою виделкою. Круглі контакти – явна ознака китайщини.

Після чого ставимо телефон на зарядку і перевіряємо навушники та перехідник. До них вимоги точно такі ж. Акуратність, відсутність слідів виплавки, щілин, гострих елементів і кривих вставок. Важливо, що комплекті з iPhone 7 і старше навушники йдуть з роз'ємом Lightning, а не 3,5mm.

Так що неоригінальна комплектація цілком може стати причиною відмови від покупки цього пристрою.

Перевіряємо сам iPhone

Пластиковий бортик в оригінальному телефоні взагалі не відчувається, а ось в iPhone з китайським екраном він відчувається. Ще було б добре перевірити рівномірність прилягання екрану і чи не відходить він по кутах. Якщо помітили подібне – прощай вологозахист і, швидше за все, оригінальна панель. Про скрипи і хрускіт мови взагалі не йде.

Важливою є і комплектація

Алюміній має бути дуже гладким і приємним, а шрифти, як ми вже знаємо з аксесуарів, акуратно нанесені. Відсутність або наявність тексту під написом iPhone ще не означає, що телефон в китайському корпусі. Просто в деяких країнах подібне нанесення не обов'язкове.

Якщо на корпусі є вм'ятини на кутах, знову-таки варто замислитися. Навіть незначні пошкодження могли нашкодити пристрою.

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Після цього відкриваємо лоток для сім-карти, перевіряємо наявність імея і гумового ущільнювача на iPhone 7 і старше. Імей повинен збігатися. Тут же заглядаємо в сам слот і перевіряємо індикатор потрапляння рідини. Він у всіх моделей приблизно однаковий – біленька смужка, яка при зіткненні з рідиною стає червоною.

Перевіряємо індикатор потрапляння рідини на слоті

Старі методи перевірки сенсора перетягуванням іконок вже не працюють, китайці дарма часу не гаяли. Навіть 3D-Touch вони вміють робити. Так що для якісної діагностики без сторонніх додатків не обійтися.

Оригінальність екрану на iPhone 8 і старше можна перевірити таким способом – в нових прошивках компанія відключає режим True Tone, якщо у нього встановлений неоригінальний екран. Це перший дзвіночок, що такий телефон вам не потрібен.

З безкоштовних додатків, але з рекламою, є TestM. У додатку можна за 5 хвилин перевірити всі і відразу, починаючи від датчиків і закінчуючи роботою всіх елементів.

Вибираємо повний тест і починаємо все перевіряти, кожну кнопочку і сенсор. Ось, наприклад, 3D-Touch на китайському екрані. В меню він працює, а ось в додатку деякі зони просто не протискуєте до потрібного стану.

Але одним додатком не обійтися. Вставляємо свою SIM-карту, перевіряємо роботу інтернету, дзвінків і гучність динаміка.

Особлива увага на камери

Камери можна перевірити і в додатку, але нам важлива не тільки їх працездатність, а й стан. Під захисним склом не повинно бути ні пороху, ні бруду, а самі знімки повинні бути чистими і різкими. На версіях Plus варто перевірити другу камеру. Прикриваємо один модуль пальцем і перемикаємо зум. Але відразу зауваження – ввечері або в темряві вона може бути неактивною, і це нормально.

Сканер відбитків та акумулятор

Сканер відбитків пальців – важливий елемент телефону. Якщо він не працює, відразу відмовляйтеся від покупки і не слухаєте пояснення продавця. В такому телефоні, швидше за все, або китайська заглушка, або апаратна проблема. Але обидва варіанти нам не підходять.

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Телефон може інформувати вас, що залишилося близько 95, 97 або навіть 100 відсотків ємності, але сама батарея може бути китайською. Для перевірки акумулятора знадобиться Macbook. Запускаємо coconut Battery і дивимося кількість перезаряджень і ємність. Якщо дані збігаються з віком пристрою, швидше за все, в телефоні оригінальна батарея.

Наприкінці варто зайти на сайт Apple і вбити серійний номер, щоб переконатися, що перед вами саме та модель, яку ви зібралися брати.

Джерело: keddr.com

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