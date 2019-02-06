Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція

Instagram – доволі корисна соціальна мережа, де можна легко поділитись фото, накласти фільтри, знайти друзів і навіть розпочати власний бізнес. Проте сьогодні чимало користувачів хочуть видалити сторінку в Instagram, оскільки велика кількість реклами, інтернет-боти "лізуть" звідусіль.

Зареєструватись завжди легше, аніж видалитись – процес деактивації "захований" у налаштуваннях Вашого профілю.

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Саме тому журналісти Техно 24 підготували матеріал, як правильно видалити акаунт у Instagram назавжди.

Існує два варіанти, як можна це зробити:

Тимчасово деактивувати профіль

Видалити акаунт назавжди

Як видалити Instagram тимчасово з комп'ютера

1. Всю процедуру значно легше зробити через комп'ютер. Для цього потрібно відкрити сторінку профілю і натиснути "Редагувати профіль"



Інструкція, як правильно видалити профіль в Instagram

2. Прокрутіть сторінку донизу і натисніть: "Тимчасово заблокувати акаунт"



Інструкція, як правильно видалити Instagram-акаунт тимчасово

3. Далі потрібно вказати причину закриття облікового запису, вказати пароль сторінки і натиснути на кнопку: "Тимчасово заблокувати аккаунт".



Як видалити акаунт в Instagram правильно



Плюс цього способу в тому, що коли ви знову зайдете в акаунт з додатку, то він автоматично активується. Існує й інший, що дозволяє видалити Instagram-сторінку назавжди.

Як видалити Instagram назавжди

Цю опцію засновники завбачливо заховали. Для повного безповоротного видалення Instagram сторінки, вам потрібно перейти за цим прямим посиланням: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ після чого вказати причину видалення, пароль від профілю та натиснути кнопку "Видалити мій обліковий запис назавжди"



Видалити сторінку в Instagram назавжди можна

Як видалити Instagram з телефону

Вкладка з пропозицією видалити сторінку в Інстаграмі через телефон не так давно була видалена зі сторінки основних налаштувань профілю. Додаток постійно оновлюється, намагаючись як можна довше утримувати увагу користувачів, тим більше що основний функціонал створення та завантаження фотографій доступний саме з телефону.

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1. Щоб вийти з Instagram через телефон повністю, перегорніть сторінку параметрів облікового запису вниз до розділу "Інформація".

2. Клікніть по посиланню "Політика конфіденційності".

3. Далі доведеться довго гортати вниз угоду. Зупиніться на розділі "Персональні налаштування" (Пункт 5).

4. Трохи нижче (пункт "Строк зберігання матеріалів") ви побачите фразу "Детальніше про видалення облікового запису").

5. Натисніть на активне посилання і на сторінці, що відкриється, виберіть пункт видалення облікового запису.

Тут відкрийте посилання переходу на сторінку видалення. Введіть знову логін і пароль. Далі буде вже знайома процедура із зазначенням причини видалення і його підтвердженням.

Як правильно видалити Instagram-сторінку дивіться у відео:

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