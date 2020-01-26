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Як відмова від паролів може підвищити захист та зберегти гроші бізнесу

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Експерти вважають паролі небезпечними / unsplash.com

Через вплив хакерів страждають не лише персональні дані користувачів, але й економіка. Так, через кіберзлочинців світова економіка втрачає кожну хвилину кілька мільйонів доларів.

Як стверджують експерти Всесвітнього економічного форуму, підвищити захист можна, відмовившись від паролів.

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У чому річ

Фахівці прийшли до висновку, що використання систем захисту на основі паролів, кодових фраз тощо зменшує захист. Адже більшість атак націлені саме на паролі.

Як підрахували експерти, 80% атак буде здійснено на системи, що використовують PIN-коди, паролі, кодові фрази тощо. Окрім того, такий вид захисту є дещо складним для працівників і дорогими в підтримці. Для великих компаній майже половина витрат IT-відділу припадає на скидання паролів. У фінансовому еквіваленті це понад мільйон доларів.

Загалом кіберзлочинність в 2020 році буде коштувати світовій економіці в 2,9 мільйона доларів на хвилину.

Альтернатива

Експерти пропонують надати перевагу системам, які не потребують запам'ятовування інформації. Це можуть бути рішення на основі біометричної ідентифікації, QR-кодів, ключів безпеки, штучного інтелекту, машинного навчання.

Зокрема, можна створювати засоби автентифікації користувача на базі аналізу його поведінки тощо.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно хакери Хакерська атака Інтернет
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