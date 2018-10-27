Як відсканувати документ за допомогою iPhone: проста інструкція

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Як відсканувати документ за допомогою iPhone
Як відсканувати документ за допомогою iPhone / unsplash

Можливо, не всі користувачі iOS знають, що додаток "Нотатки" має дуже корисну можливість – сканувати документи або іншу інформацію із паперових носіїв. І хоча ця функція з'явилася ще в iOS 11, багато власників iPhone досі використовують сторонні рішення для оцифровування даних.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Безумовно, штатний сканер не має просунутих опцій, проте базової функціональності буде цілком достатньо для більшості користувачів.

Отже, як відсканувати документ, використовуючи "Нотатки"? Насправді, почати процес сканування дуже просто.

  1. Для цього необхідно запустити додаток "Нотатки" на вашому iOS-пристрої.
  2. Потім слід відкрити будь-який запис або ж створити новий.
  3. Тиснемо на (+) на панелі інструментів, в контекстному меню вибираємо опцію "Відсканувати документи".
  4. Наводимо камеру на потрібний документ, і переконавшись, що потрібна інформація повністю поміщається в кадр, робимо знімок.
  5. Після цього нам запропонують вручну відредагувати межі документа. Також можна буде повторно зробити знімок, якщо попередній виявився невдалим. Якщо нас все влаштовує, вибираємо "Залишити".
  6. Надалі ми зможемо відредагувати отриманий скан на свій розсуд – перевернути, обрізати або застосувати спеціальний фільтр для найбільш чіткого відображення документа.

Як відсканувати документ за допомогою iPhone
Як відсканувати документ за допомогою iPhone

По закінченню, отриманий файл збережеться в галереї пристрою.

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Теги: Техно Смартфони iPhone iOS Apple Додатки
Джерело: Техно
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