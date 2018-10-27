Як відсканувати документ за допомогою iPhone: проста інструкція

Можливо, не всі користувачі iOS знають, що додаток "Нотатки" має дуже корисну можливість – сканувати документи або іншу інформацію із паперових носіїв. І хоча ця функція з'явилася ще в iOS 11, багато власників iPhone досі використовують сторонні рішення для оцифровування даних.

Про це повідомляє Appleinsider. Читайте також: Apple і Samsung оштрафували через обман користувачів Безумовно, штатний сканер не має просунутих опцій, проте базової функціональності буде цілком достатньо для більшості користувачів. Отже, як відсканувати документ, використовуючи "Нотатки"? Насправді, почати процес сканування дуже просто. Для цього необхідно запустити додаток "Нотатки" на вашому iOS-пристрої. Потім слід відкрити будь-який запис або ж створити новий. Тиснемо на (+) на панелі інструментів, в контекстному меню вибираємо опцію "Відсканувати документи". Наводимо камеру на потрібний документ, і переконавшись, що потрібна інформація повністю поміщається в кадр, робимо знімок. Після цього нам запропонують вручну відредагувати межі документа. Також можна буде повторно зробити знімок, якщо попередній виявився невдалим. Якщо нас все влаштовує, вибираємо "Залишити". Надалі ми зможемо відредагувати отриманий скан на свій розсуд – перевернути, обрізати або застосувати спеціальний фільтр для найбільш чіткого відображення документа.

Як відсканувати документ за допомогою iPhone По закінченню, отриманий файл збережеться в галереї пристрою. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно