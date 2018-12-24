Як виглядатиме дискретна відеокарта від Intel: фото
В 2020 році корпорація Intel планує випустити власні дискретні відеокарти, які стануть основою прискорювачів для всіх галузей ринку. Геймери та ПК-ентузіасти із нетерпінням очікують нову відеокарту і фантазують щодо того, як би міг виглядати GPU від компанії Intel.
Про це повідомляє Overclockers.
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3D-дизайнер Кріштіану Сікейра днями поділився концепт-артами відеокарти, яку вже активно готують до випуску.
Ймовірний дизайн дискретної відеокарти Intel
Дискретні відеокарти Intel представлять в 2020 році
На думку автора, дискретний відеоприскорювач Intel може успадкувати дизайн від твердотільних накопичувачів Optane SSD 905P, виконаних у вигляді карт розширення PCI Express x4. Риси цих SSD простежуються в кожусі системи охолодження, по краях якого розташовані сині світлодіоди. Сам кулер використовує відцентровий вентилятор, а з тильного боку є підсилювальна пластина з логотипом Xe.
Дискретні відеокарти Intel конкуруватимуть із рішеннями від NVIDIA та AMD
Представлені концепт-арти були досить тепло сприйняті інтернет-користувачами і отримали масу позитивних відгуків. Наприклад, Кріс Хук, що відповідає в Intel за маркетинг дискретних GPU, поділився ними в своєму твіттері.
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