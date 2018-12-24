Як виглядатиме дискретна відеокарта від Intel: фото

В 2020 році корпорація Intel планує випустити власні дискретні відеокарти, які стануть основою прискорювачів для всіх галузей ринку. Геймери та ПК-ентузіасти із нетерпінням очікують нову відеокарту і фантазують щодо того, як би міг виглядати GPU від компанії Intel.

Про це повідомляє Overclockers.

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3D-дизайнер Кріштіану Сікейра днями поділився концепт-артами відеокарти, яку вже активно готують до випуску.



Ймовірний дизайн дискретної відеокарти Intel



Дискретні відеокарти Intel представлять в 2020 році

На думку автора, дискретний відеоприскорювач Intel може успадкувати дизайн від твердотільних накопичувачів Optane SSD 905P, виконаних у вигляді карт розширення PCI Express x4. Риси цих SSD простежуються в кожусі системи охолодження, по краях якого розташовані сині світлодіоди. Сам кулер використовує відцентровий вентилятор, а з тильного боку є підсилювальна пластина з логотипом Xe.



Дискретні відеокарти Intel конкуруватимуть із рішеннями від NVIDIA та AMD

Представлені концепт-арти були досить тепло сприйняті інтернет-користувачами і отримали масу позитивних відгуків. Наприклад, Кріс Хук, що відповідає в Intel за маркетинг дискретних GPU, поділився ними в своєму твіттері.

Thanks ⁦@VideoCardz⁩ for promoting the wonderful GPU shroud design concept submitted by ⁦@CSiqueira97⁩. Looking forward to hearing more community feedback.... https://t.co/YWy2jt3YhD — Chris Hook (@GChip) 23 грудня 2018 р.

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