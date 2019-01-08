Як виглядатиме ігрова приставка Mad Box від авторів гри Project CARS: фото

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Як виглядатиме ігрова приставка Mad Box
Як виглядатиме ігрова приставка Mad Box / Фото з вільних джерел

Незабаром власну ігрову консоль планують випустити творці ігрового симулятора Project CARS. Голова Slightly Mad Studios Ієн Белл анонсував приставку Mad Box і тепер в мережі з'явилися перші зображення новинки.

Про це повідомляє 4PDA.

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Дизайн у приставки дійсно божевільний: корпус виконаний у вигляді округлої букви М з настроюванимї підсвічуванням і фірмовим логотипом Slightly Mad Studios на бічній кришці.

Раніше Белл пообіцяв користувачам 4K і VR в 60 FPS, а творцям ігор – безкоштовний движок для розробки. Подробиць про начинку він не розкрив, але зазначив, що хоче, щоб компоненти консолі відповідали комп'ютерів класу "хай-енд" через два роки.

Mad Box
Консоль Mad Box отримає цікавий дизайн

При цьому, за словами керівника студії, ціна його дітища буде конкурентноздатною. Якщо плани Белла збудуться, консоль може з'явитися в продажу вже протягом найближчих трьох років. Коли саме – поки не повідомляється.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри
Джерело: Техно
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