Як виглядатиме ігрова приставка Mad Box від авторів гри Project CARS: фото
Незабаром власну ігрову консоль планують випустити творці ігрового симулятора Project CARS. Голова Slightly Mad Studios Ієн Белл анонсував приставку Mad Box і тепер в мережі з'явилися перші зображення новинки.
Про це повідомляє 4PDA.
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Дизайн у приставки дійсно божевільний: корпус виконаний у вигляді округлої букви М з настроюванимї підсвічуванням і фірмовим логотипом Slightly Mad Studios на бічній кришці.
Раніше Белл пообіцяв користувачам 4K і VR в 60 FPS, а творцям ігор – безкоштовний движок для розробки. Подробиць про начинку він не розкрив, але зазначив, що хоче, щоб компоненти консолі відповідали комп'ютерів класу "хай-енд" через два роки.
Консоль Mad Box отримає цікавий дизайн
При цьому, за словами керівника студії, ціна його дітища буде конкурентноздатною. Якщо плани Белла збудуться, консоль може з'явитися в продажу вже протягом найближчих трьох років. Коли саме – поки не повідомляється.
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