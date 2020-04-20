Як виглядатиме iPhone 12: інсайдер розповів деталі про виріз

Маємо дві новини про iPhone 12. Погана – ненависний багатьом виріз вгорі екрану таки збережуть. Та є й хороша новина – ця так звана "моноброва" буде значно меншою, ніж у попередніх моделей.

Про це стверджує популярний інсайдер Джон Проссер. Він опублікував на своїй сторінці у Twitter схематичне зображення передньої панелі iPhone 12.

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Зображення ще раз підтверджує, що нове покоління iPhone отримає менший виріз вгорі. На картинці можна побачити тонкі рамки смартфона і розташування датчиків Face ID. Воно не зміниться, але усі сенсори розмісять ближче один до одного.

Що ще відомо

Восени компанія Apple має представити чотири моделі лінійки iPhone 12. Дві старші лінійки iPhone 12 Pro отримають діагоналі на 6,1 та 6,7 дюйма. Ці моделі будуть оснащені потрійними камерами та сканером LiDAR. ЦІ два смартфони мають підтримувати мережу 5G.

Молодші моделі матимуть діагоналі 5,4 та 6.,1 дюйма і подвійними камерами.

Коли побачимо

Традиційно, нові флагманські смартфони Apple презентує у вересні. Однак, цього року презентацію можуть перенести. через пандемію коронавірусу. Офіційної інформації про це поки немає.

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