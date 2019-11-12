Як виглядатиме iPhone 12: в мережі з’явились нові знімки

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Як виглядатиме iPhone 12
Як виглядатиме iPhone 12 / phonearena.com

Одразу після презентації лінійки смартфонів iPhone 11 в мережі почали з’являтись чутки про нове покоління iPhone 12. На основі чуток експерти створюють навіть зображення майбутньої новинки.

Експерти PhoneArena на основі чуток та витоків створили свій варіант iPhone 2020 року (iPhone 12).

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Новинки отримають дизайн, як у iPhone 4

Як виглядає новинка? Як свідчать знімки, новинка отримає дизайн, як у iPhone 4. Він буде мати металеві рамки, матову задню панель, а також основну камеру з чотирма модулями. Датчики камери розмістять у квадратному модулі зі спалахом у центрі. Набридлива "моноброва" для технології Face ID таки залишиться, щоправда вона буде вужчою.

iPhone 12

Виріз у iPhone 12 буде меншим

У наступному році Apple представить 3 моделі iPhone. Вони отримують OLED-дисплеї з розмірами 5,4, 6,1 і 6,7 дюймів з OLED-матрицями.

Смартфони ще отримають новий фірмовий процесор, поліпшені камери і, можливо, підтримку мережі п'ятого покоління (5G).

Коли представлять? Найімовірніше, презентація новинок відбудеться під час осінньої презентації – у вересні 2020 року.

iPhone 12

iPhone 12 мають представити у вересні 2020 року

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Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони iPhone
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