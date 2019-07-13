Як виглядатиме iPhone 2020 – прогноз аналітика

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Як виглядатиме iPhone 2020
Як виглядатиме iPhone 2020 / fainaidea.com

Останнім часом ми отримуємо все більше інформації про те, як виглядатиме iPhone 2019 року, який Apple має представити вже у вересні. При цьому відомий аналітик Мінг-Чі Куо спрогнозував, як виглядатиме флагман, який представлять у 2020 році.

Як пише GSMArena, Мінг-Чі Куо припускає, що Apple встановить у лінійку iPhone 2020 року менший за розміром сенсор TrueDepth, що нарешті дасть змогу інженерам зменшити моноброву.

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Він також припускає, що у 2020 році смартфони отримають перероблений корпус, але деталей про це він не каже.

iPhone 2020

iPhone 2020 має отримати менший виріз 

А от iPhone повністю без вирізу вгорі, за даними Куо, мають з’явитися восени 2021 року. Ймовірно там будуть застосовані всі сучасні досягнення в області підекранних сканерів відбитку пальців і камер.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони iPhone Apple
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