Як виглядатиме контролер для Google Project Stream: фото

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Концепт контролера для Google Project Stream
Концепт контролера для Google Project Stream / Yankodesign

Відомо, що Google працює над хмарною службою потокової передачі ігор на базі Chromecast. Тепер же в мережі опублікували патент, який демонструє концепт геймпада, який компанія запропонує як офіційний засіб управління.

Призначення. Як повідомляє Yankodesign, вже в березні Google збирається провести таємничий захід під час конференції розробників ігор GDC 2019, який цілком може бути присвячений її потоковій службі, яка раніше фігурувала у багатьох журналістів під багатообіцяючою назвою "Netflix для ігор".

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Як повідомляється, цей сервіс може бути побудований на технології, яку Google розробила для Project Stream. У минулому році компанія тестувала проект на прикладі Assassin's Creed Odyssey.

Контролер від Google
Google може представити новий сервіс вже в березні

Основні функції. Сам патент описує систему повідомлень для контролера, яка повідомляє гравцеві про різні події: доступність гри; отриманні користувачем запрошення; зміну статусу в таблиці лідерів; або запит чату від іншого гравця.

Контролер від Google
Новий контролер Google отримає підтримку Google Assistant

Дизайн. Проте, патент крім іншого містить кілька ілюстрацій, що показують, як може бути сконструйований сам контролер. Він включає два стіки, верхні кнопки, тригери, D-pad і кнопки зменшення. На ілюстрації також можна бачити кнопку мікрофона, що може вказувати на деяку сумісність з голосовим помічником Google Assistant.

Контролер від Google
Контролер від Google отримає чимало корисних функцій

Співробітники Yankodesign створили серію рендерів на основі зображень, представлених в патенті. Звичайно, завжди варто пам'ятати, що це всього лише малюнки з патенту, так що ілюстрації можуть не мати ніякого відношення до реального кінцевого продукту.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри Розробки Новини Техно Google
Джерело: 24 Канал
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