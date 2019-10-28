Як виглядатиме офісний працівник майбутнього: вчені створили реалістичну ляльку

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Як виглядатиме офісний працівник майбутнього
Як виглядатиме офісний працівник майбутнього / huffingtonpost.co.uk

Британські науковці провели дослідження та припустили, як може виглядати типовий офісний працівник у майбутньому. Аби наочно показати свої прогнози, створили воскову модель Емму.

Як пише huffingtonpost.co.uk, воскова лялька має не найкращий вигляд. На ній відбилися і 8-годинний робочий день, і кондиціонери, і освітлення, і незручне сидіння за столом.

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Як виглядає модель? Ця воскова Емма має криву спину, варикоз на ногах і червоні очі. Саме так, на думку вчених, виглядатимуть 90% офісних працівників, якщо офісне середовище не зазнає змін.

Як виглядатиме офісний працівник майбутнього

Лялька виглядає моторошно 

Як проводили дослідження? Вчені залучили понад 3 тисячі людей з Франції, Німеччини та Великобританії. Половина з них вже страждали від болю в очах, 49% – від болю в спині і 48% – від головного болю.

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Теги: Серцево-судинні захворювання Здоров'я Новини Техно Техно Штучний інтелект
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