Як виглядатиме перше село на Місяці: фото фантастичного проекту

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Село на поверхні Місяця
Село на поверхні Місяця / www.som.com

Відоме американське архітектурне бюро SOM спільно з астрономами розробили проект першого населеного пункту, який може з'явитись на поверхні Місяця.

Проект розробляли у співпраці з Європейським космічним агентством (ESA) та Массачусетським технологічним інститутом, пише Dezeen.

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Moon Village (дослівно з англійської – "Місячне село") має стати першим постійним поселенням людини на поверхні місяця.

Місяць село
Як виглядатиме перше село на поверхні місяця

Архітектори з SOM кажуть, що цей проект став абсолютно новим викликом для галузі архітектурного проектування.

Проект має на меті вирішити низку проблем, пов'язаних з життям на супутнику Землі. Серед ключових цілей – стійкість, самодостатність і використання існуючих ресурсів Місяця.

село Місяць ракета
Проект першого населеного пунтку на поверхні Місяця

Місячне село повинне бути здатним підтримувати людське життя в іншому непридатному для життя місці. Ми повинні розглянути проблеми, про які ніхто не міг би думати на Землі, як захист від радіації, різниця тисків та як забезпечити мешканців поселення повітрям для дихання,
– розповів представник команди архітекторів Колін Кооп.

Згідно з проектом, перше поселення на Місяці розташують на краю кратера Шеклтон поблизу південного полюса Місяця, де денне світло є впродовж усього місячного року.

Саме сонячне світло використовуватимуть для отримання енергії, проведення експериментів та отримання ресурсів, в тому числі і їжі. 

Будинки у місячному селі матимуть по 3-4 поверхи і будуть обладнані робочими місцями, житловими приміщеннями та системами екологічного контролю та життєзабезпечення.

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Теги: Техно Космос Новини нерухомості Місяць Новини Техно
Джерело: 24 канал
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