Як виглядатиме серіал "Відьмак" без діалогів: цікаве відео

Не секрет, що сучасні AAA-ігри часто схожі більше на фільми. Проте на відміну від фільма, у грі можна пропустити діалоги, якщо вас захоплює ігровий процес, а не сама історія. Один із ентузіастів вирішив зробити схоже із серіалом "Відьмак".

Деталі "експерименту"

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За основу автор роботи взяв сцену з першого епізоду шоу, в якій Геральт навідався в ілюзію чародія Стрегобора. Те, що відбувається супроводжується звуками з The Witcher 3: Wild Hunt.

Наративний аспект зрозуміти просто неможливо: гравець постійно пропускає діалоги, через що серйозна розмова виглядає обірваною, а часом і зовсім перетворюється на комедію. Загалом, все так само, як і в реальному "Дикому полюванні", якщо проходити гру повторно або просто неуважно.

Серіал "Відьмак" без діалогів – дивіться відео

Що відомо про серіал "Відьмак"

Зауважимо, серіал "Відьмак" дебютував 20 грудня. Оповідання шоу часом теж виглядає так, ніби гравець за пультом пропускає сцени без розбору. Ідею такого наративу шоураннер Лорен Шмідт Хіссріч підхопила у Крістофера Нолана.

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