Як виглядатиме смартфон Sony Xperia 2: фото та відео

Лише через три місяці після презентації флагманського смартфона Sony Xperia 1 відомий інсайдер OnLeaks опублікував серію фото наступника пристрою. Незважаючи на відсутність офіційної інформації щодо розробки девайса, зображення новинки виглядають доволі реалістично.

Основні відмінності. Як повідомляє Android Authority, ключовою дизайнерською відмінністю Sony Xperia 2 від попередника став "переїзд" модуля потрійної камери від центру задньої кришки до її лівого краю.

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Дисплей пристрою як і раніше обходиться без вирізів і отворів, але верхня і нижня рамки дисплея порівняно з Xperia 1 стали більш симетричними.



Дата анонсу Sony Xperia 2 наразі невідома

Дисплей. На рендерах чітко видно, що новинка збереже співвідношення сторін 21: 9, проте реальні розміри апарату невідомі. За даними джерела, Xperia 2 отримає 6,1-дюймовий екран – для порівняння, діагональ Xperia 1 становить 6,5 дюйма.



Камера Sony Xperia 2 "посунеться" вліво

Роз'єм під навушники. Судячи із зображень, смартфон не отримає 3,5-міліметровий аудіороз'єм: власникам доведеться використовувати перехідник або бездротові навушники для прослуховування музики.



Sony Xperia 2 отримає менший дисплей, ніж у попередника

Основні характеристики та дата виходу. Технічні характеристики і можлива дата анонса Sony Xperia 2 невідомі. З огляду на порівняно недавній реліз Sony Xperia 1, навряд чи варто очікувати появи новинки в поточному році.

Достовірність інформації. Деякі джерела припускають, що на рендерах зображено пристрій зовсім іншої лінійки, хоча і визнають схожість загадкового апарату з попередньою моделлю.

Компанія Sony інформацію про можливий випуск Xperia 2 не повідомляла.

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