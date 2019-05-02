Як виглядатиме смартфон Xiaomi Mi Max 4: фото

Лінійка смартфонів Mi Max від Xiaomi користується популярністю через великі дисплеї. Xiaomi представила фаблет Mi Max 3 ще в минулому році, отже, ймовірно, влітку китайський виробник може представити наступне покоління смартфонів.

Портал iGeekPhone показав своє бачення того, як може виглядати четверте покоління гігантського смартфона від китайської компанії з урахуванням сучасних трендів.

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Дизайн. На представлених рендерах показано, що у Xiaomi Mi Max 4 можуть бути тонкі рамки навколо великого дисплея. В екран у нього вбудований сканер відбитків пальців, а фронтальна камера розташована разом з розмовним динаміком в збільшеній верхній рамці. На зворотному боці дизайнери зобразили потрійну камеру.

Основні характеристики. З чуток, Xiaomi Mi Max 4 отримає 7,2-дюймовий екран з тонкими рамками і загартованим склом Gorilla Glass 5. Базову версію оснастять процесором Snapdragon 660, а ось Mi Max 4 Pro дістанеться більш потужний Snapdragon 675.

Камери. Як повідомляється, камери в смартфонах будуть ідентичні таким в Redmi Note 7 (сенсор Samsung GM1 на 48 Мп) і Redmi Note 7 Pro (сенсор Sony IMX586 на 48 Мп). Також апарати можуть оснастити акумуляторами на 5800 мАг.

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Ще раз відзначимо, що представлені зображення є лише фантазією дизайнерів, і немає ніяких гарантій, що Mi Max 4 буде виглядати саме так.

Ймовірна дата анонсу. Нагадаємо, що нові моделі цієї серії представляють влітку, а до тих пір не варто повністю довіряти будь-якій інформації, тільки якщо вона не від офіційних представників компанії або перевірених інсайдерів.

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