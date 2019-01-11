Як виглядатиме SpaceX Starship – корабель для подорожі до Місяця і Марса: реальні фото та відео

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SpaceX Starship: фото та відео
SpaceX Starship: фото та відео / Скріншот з відео

Очільник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму Twitter фото нового космічного ракетного комплекса, який дасть змогу здійснювати польоти до Місяця та Марса. Йдеться про систему, яка складається із тяжкої ракети та космічного корабля.

Комплекс спочатку носив назву Big Falcon Rocket (BFR). Пізніше було оголошено, що він включатиме в себе ракетний прискорювач Super Heavy і космічний корабель Starship.

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За словами Маска, на стартовому майданчику SpaceX в Техасі завершена збірка тестового корабля Starship.

"Це справжня фотографія, а не рендер", – підкреслив глава SpaceX.

Ілон Маск також зазначив, що перша тестова ракета призначена для суборбітальних польотів з метою випробувань вертикального зльоту і посадки.

Орбітальна версія буде вище, з більш товстою обшивкою (без "зморшок") і з носовою секцією, яка плавно згинається,
– додав Маск.

Випробувальний політ нового космічного корабля компанія SpaceX збирається організувати вже найближчим часом.

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Теги: Техно Космос Ілон Маск Марс Місяць SpaceX
Джерело: Техно
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