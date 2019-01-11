Як виглядатиме SpaceX Starship – корабель для подорожі до Місяця і Марса: реальні фото та відео

Очільник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму Twitter фото нового космічного ракетного комплекса, який дасть змогу здійснювати польоти до Місяця та Марса. Йдеться про систему, яка складається із тяжкої ракети та космічного корабля.

Комплекс спочатку носив назву Big Falcon Rocket (BFR). Пізніше було оголошено, що він включатиме в себе ракетний прискорювач Super Heavy і космічний корабель Starship.

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За словами Маска, на стартовому майданчику SpaceX в Техасі завершена збірка тестового корабля Starship.

"Це справжня фотографія, а не рендер", – підкреслив глава SpaceX.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.

Ілон Маск також зазначив, що перша тестова ракета призначена для суборбітальних польотів з метою випробувань вертикального зльоту і посадки.

Орбітальна версія буде вище, з більш товстою обшивкою (без "зморшок") і з носовою секцією, яка плавно згинається,

– додав Маск.

Випробувальний політ нового космічного корабля компанія SpaceX збирається організувати вже найближчим часом.

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