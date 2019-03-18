Як виглядатимуть смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL: фото

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Google Pixel 4 та Pixel 4 XL
Google Pixel 4 та Pixel 4 XL / Phone Designer

Нещодавно в мережі опублікували схематичне зображення майбутніх смартфонів Google Pixel 4 та Pixel 4 XL. Хоча достовірність ескізу офіційно не підтверджена, дизайнери вже почали пропонувати свої варіанти дизайну новинок.

Як повідомляє 4PDA, найбільш реалістичне зображення ще не анонсованих Pixel 4 і Pixel 4 XL опублікував користувач, відомий під ніком Phone Designer.

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Судячи із зображень, "пікселі" нового покоління збережуть впізнаваний дизайн попередників ззаду, а ось спереду практично всю поверхню будуть займати екрани з мінімальними рамками по периметру.

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL
Схаматичне зображення Google Pixel 4 та Pixel 4 XL

Фронтальна камера в Google Pixel 4 буде вбудована в дисплей, як в Samsung Galaxy S10, тоді як в Pixel 4 XL селфі-камера буде подвійною, як в Samsung Galaxy S10 +. Крім того, старша версія може отримати і подвійну основну камеру.

 

 

Ще раз відзначимо, що всі представлені зображення не можна вважати офіційними, вони лише демонструють, як можуть виглядати нові смартфони Google.

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Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel Новини Техно
Джерело: 24 Канал
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