Як виглядатимуть смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL: фото

Нещодавно в мережі опублікували схематичне зображення майбутніх смартфонів Google Pixel 4 та Pixel 4 XL. Хоча достовірність ескізу офіційно не підтверджена, дизайнери вже почали пропонувати свої варіанти дизайну новинок.

Як повідомляє 4PDA, найбільш реалістичне зображення ще не анонсованих Pixel 4 і Pixel 4 XL опублікував користувач, відомий під ніком Phone Designer.

Читайте також: Визначили найпотужніший смартфон лютого

Судячи із зображень, "пікселі" нового покоління збережуть впізнаваний дизайн попередників ззаду, а ось спереду практично всю поверхню будуть займати екрани з мінімальними рамками по периметру.



Схаматичне зображення Google Pixel 4 та Pixel 4 XL

Фронтальна камера в Google Pixel 4 буде вбудована в дисплей, як в Samsung Galaxy S10, тоді як в Pixel 4 XL селфі-камера буде подвійною, як в Samsung Galaxy S10 +. Крім того, старша версія може отримати і подвійну основну камеру.

Ще раз відзначимо, що всі представлені зображення не можна вважати офіційними, вони лише демонструють, як можуть виглядати нові смартфони Google.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно