Як виглядає активний вулкан з космосу: астронавти надіслали вражаюче фото

Астронавти, що зараз перебувають на борту Міжнародної космічної станції, зробили фото із шлейфом попелу, що піднімався над вулканом Райкоке на Курильських островах.

Райкоке – це активний вулкан, але він вибухає рідко.

Та на світанку 22 червня величезний шлейф попелу і вулканічних газів піднявся з 700-метрового кратера вулкану. За подією спостерігали декілька супутників та астронавти на Міжнародної космічної станції.

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Та після сплеску активності і навіть кількох вибухів, активність вулкану стихла і сильні вітри рознесли золу по Тихому океану.

До речі, спостереження за виверженням вулкану має й наукову мету – воно дасть змогу науковцям зрозуміти, як виверження взаємодіють з кліматом на планеті і впливають на авіацію.

Що таке Райкоке? Це діючий вулкан на острові Райкоке, що належить до середньої групи Великої гряди Курильських островів. Діаметр його кратера складає близько 700 метрів, а глибина – до 200 метрів. Відомі виверження виверження Райкоке у1760, 1778, 1924 та 2019 році.

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