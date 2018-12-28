Як виглядає львівський IT-шник та на що витрачає зарплату: цікава статистика

Львівський ІТ-кластер спільно із соціологічною агенцією Fama провели щорічний аналіз ринку IT у Львові. На основі соцдослідження було сформовано загальний портрет IT-фахівця, що працює у Львові.

Про це пише ain.ua.

Так, частка чоловіків в львівській IT-галузі складає 67%, жінок - 33%. Середній вік IT-шника – 28 років. Майже половина працівників цієї галузі одружені (48%), а третина має дітей (28%).

Читайте також: Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні: інфографіка

Також майже половина IT-шників володіють своїм авто.

Що стосується витрат, то львівські IT-спеціалісти свій дохід та вільний час витрачають на здоров’я та подорожі. При цьому 74% опитаних розповіли, що подорожують Україною, а 70% їздять у відпустку закордон.

Середньомісячний дохід IT-фахівця у Львові

81% опитаних повідомили, що заощаджують кошти, та лише 34% зберігають заощадження в українських банках.

Крім того, майже половина ІТ-спеціалістів розповіли, що займаються благодійністю. За останній рік вони витратили на благодійність 2,4 мільйони доларів (67,2 мільйони гривень). Цікаво, що на похід у кінотеатр ці працівники витратили 1,2 мільйони доларів, тобто вдвічі менше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно