Як виглядає поверхня Місяця: неймовірні фото зонда Beresheet

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Як виглядає поверхня Місяця
Як виглядає поверхня Місяця / unsplash

В мережі опублікували зображення поверхні Місяця, яке передав на Землю автоматичний апарат Beresheet незадовго до аварії. Очікувалося, що Beresheet стане першим приватним космічним апаратом, який досягне поверхні Місяця.

Що відомо про Beresheet? Це ізраїльський місячний зонд, створений приватною компанією SpaceIL. Апарат був запущений 22 лютого 2019 року за допомогою ракети-носія Falcon 9 з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал, повідомляє Engadget.

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На жаль, під час посадки 11 квітня 2019 року у зонда відмовив головний двигун, в результаті чого апарат розбився об поверхню Місяця.

Останні знімки Beresheet.  Однак перед самим падінням Beresheet встиг зробити знімки місячної поверхні. На зображенні також видно елементи конструкції самого апарату.

Beresheet
Останнє фото зонда Beresheet

Beresheet
Зонд Beresheet розбився об поверхню Місяця

Що відомо про продовження місії? Тим часом компанія SpaceIL вже заявила про намір створити зонд Beresheet-2, який спробує здійснити м'яку посадку на Місяці. Залишається сподіватися, що місія цього апарату буде реалізована повністю.

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Теги: Новини Техно Техно Космос Місяць
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