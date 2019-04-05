Як виглядає сонячне затемнення на Марсі – фото NASA

Марсохід Curiosity зняв одразу два сонячних затемнення на Марсі. Ці явища відбувались 17 та 26 березня. Зараз NASA опублікувало знімки, що надіслав апарат.

Апарат приземлився на Марсі у 2012 році. Його фільтри дають змогу "дивитись" на Сонце. Останні кілька тижнів його використовували для відстеження сонячних затемнень, спричинених супутниками Марса.

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Так, супутник Фобос закрив Сонце 26 березня. Інший супутник Деймос зробив затемнення 17 березня. Саме ці явища і зафіксував апарат.

Затемнення Сонця Фобосом

Цікаво, що Фобос не повністю затуляє сонячний диск, таке затемнення називають кільцевим. У той же час, орбіта Деймоса дуже віддалена, тому він зовсім не може закрити Сонце. Тож вчені кажуть, що він "переходить" через Сонце.

Затемнення Сонця Деймосом

Що відомо про сонячні затемнення на Марсі? Через те, що обидва супутники невеликого розміру, тому затемнення на Марсі значно слабші ніж на Землі. Цікаво, що обидва супутники не спроможні кидати тінь на планету так, щоб її можна було побачити із Землі. При цьому, після того, як штучні супутники були розміщені на орбіті навколо Марса, тінь Фобоса можна було побачити на знімках, які передавалися із цих супутників на Землю.

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