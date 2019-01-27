Як виглядає типовий геймер

Асоціація розважального програмного забезпечення провела опитування серед американців. В ході цього дослідження науковцям вдалося створити портрет типового геймера.

Дослідники виявили, що 45% геймерів – це жінки віком від 34 до 36 років. Серед них юних любительок ігор, яким ще не виповнилось 18 років, – 17%, молодих геймерш у віці від 18 до 35 років – 13%, 8% припадає на жінок від 36 до 49 років, а 12% – зрілі пані за 50 років, повідомляється на офіційному сайті Асоціації.

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В середньому на кожну сім'ю в США припадає по два геймера. Своє дозвілля за відеоіграми проводить 64% американців.



45% геймерів у США – жінки



64% американців проводять своє дозвілля за іграми

За статистикою, 42% американців грають з друзями, 19% – з родичами, а 16% – з подружжям. Ще 17% геймерів грають разом з батьками, які хочуть допомогти дитині з соціалізацією, простежити, у що він грає, а найчастіше – просто разом повеселитися.



Найчастіше американці грають у відеоігри із своїми друзями

Також асоціація склала топ найулюбленіших відеоігор американських геймерів. У першій трійці Call of Duty: WWI, NBA 2K18 та GTA V.



Найпопулярніші відеоігри у США

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